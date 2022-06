Philipp Sommer betreibt seine Fahrzeugpflege seit sieben Jahren. Angefangen hat alles in der Garage des Elternhauses mit der klassischen Reinigung. Mittlerweile hat sich der 25-Jährige auf Trockeneisreinigungen, Keramikversiegelungen und Oldtimerrestauration spezialisiert.

„Ich hatte schon immer Interesse an Autos und anderen Fahrzeugen“, erzählt Philipp Sommer, dessen Begeisterung dafür sich bereits im Kindesalter bei Kartrennen zeigte. Nach dem Abitur habe er sich deshalb für eine Ausbildung zum Automobilkaufmann entschieden. Mit der Fahrzeugpflege hat Sommer bereits im Juli 2015 begonnen – damals noch in der heimischen Garage –, um sich neben der Schule etwas dazu zu verdienen. Zu Beginn waren es vor allem die Autos von Freunden und Bekannten, die aufbereitet wurden. Mit der Unterstützung von Mutter Heike und Vater Steffen wurde die Fahrzeugpflege 2018 nach Abschluss der Ausbildung zum Hauptberuf aller Familienmitglieder.

2019 fand der Umzug von der Garage in die 600 Quadratmeter große Halle in der Erlenbrunner Straße statt. Dort findet man heute Autos jeglicher Art: Vom Sportwagen bis zum Oldtimer sorgen Philipp Sommer und sein vierköpfiges Team für die optimale Pflege. Sommer selbst gefällt an seiner Arbeit, dass er in den unterschiedlichsten Bereichen am Auto arbeitet. „Der Kontakt mit den Kunden, die die gleiche Begeisterung teilen, macht mir Spaß“, sagt der 25-Jährige.

Die Spezialisierung geht weiter

Das Angebot von Philipp Sommers Fahrzeugpflege reicht mittlerweile weit über Außen- und Innenreinigung sowie Lackaufbereitung hinaus. „Wir haben mit der klassischen Reinigung angefangen, dann ist das Polieren dazugekommen und seit 2016 haben wir mit den ersten Spezialisierungen angefangen“, blickt Sommer zurück. Wurden früher ältere Autos in schlechtem Zustand zu ihm gebracht, sind es heute oftmals Neuwagen, die zur Vorsorge abgeliefert werden. Denn mit der selbst entwickelten Keramikversiegelung, die sich durch einen hohen Härtegrad auszeichne, sollen Lack, Kunststoff, Glas oder Folie sowie die Felgen für rund fünf Jahre gegen Schmutzablagerungen, Umwelteinflüsse, Kratzer und UV-Strahlung geschützt werden. Zur Prävention gehört auch eine Steinschlagschutzfolie, die durchsichtig ist und sowohl auf einzelnen Bauteilen als auch auf dem kompletten Fahrzeug verklebt werden kann.

„Wir spezialisieren uns momentan auf Bereiche wie die Trockeneisreinigung oder die Oldtimerrestauration“, erklärt Sommer. Das Trockeneisgerät – an dem Vater Steffen Spezialist ist – kann sehr flexibel eingesetzt werden: von der schonenden Reinigung des Innenraums bis zur Unterbodenreinigungen und Unterbodenentlackung über Motor- und Bauteilereinigung bis hin zur Entrostung. Die Trockeneisreinigung hat laut Sommer einige Vorteile. „Man kommt damit an Stellen, die normalerweise nur schwer zu erreichen sind“, sagt der 25-Jährige. Hinzu komme, dass die Trockeneisreinigung sehr schonend und ohne Chemie sei. Bei minus 80 Grad wird das Trockeneis mit Druckluft beschleunigt und auf die Verschmutzung geschossen.

Oldtimer sind der größte Wachstumsmarkt

Den größten Wachstumsmarkt gebe es momentan allerdings bei den Oldtimern. Sommer nennt dafür zwei Gründe: Zum einen seien Oldtimer eine gute Geldanlage, die Autos seien vom Gebrauchsgegenstand zum Spekulationsobjekt geworden. Zum anderen sehe er immer mehr junge Menschen, die alte Klassiker fahren. „Ich denke, das ist einmal eine Preisfrage, denn ältere Autos sind oft günstiger, zum anderen aber auch der Gedanke an die Nachhaltigkeit“, sagt der 25-Jährige. Sommer erklärt den Trend wie folgt: Ein altes Auto ist schon produziert worden, die Ressourcen dafür verbraucht. Je länger dieses erhalten wird, desto nachhaltiger ist es.

Für Oldtimer bietet Sommers Fahrzeugpflege einen Rundumservice an. „Vom Karosseriebauer bis zum Sattler haben wir das Netzwerk“, erklärt der 25-Jährige. Die Aufbereitung jeglicher Art, also am Lack und im Innenraum, die Trockeneisstrahlung, das Unterbodenwachsen und die Hohlraumversiegelung übernehmen Philipp Sommer und sein Team selbst. „Bei Karosseriearbeiten, Lack und Technik vermitteln wir gerne an andere Firmen weiter“, so der Jungunternehmer.

Fahrzeugpflege ist eine Männerdomäne

Die Kunden der Fahrzeugpflege stammen hauptsächlich aus Pirmasens und Umgebung, kämen teilweise aber auch aus Kaiserslautern oder der Vorderpfalz. Die Auftraggeber seien dabei aus allen Schichten und Altersklassen. Die Fahrzeugpflege sei dennoch nach wie vor eine Männerdomäne. „Wir haben natürlich auch einen Frauenanteil, aber die bringen eher ihr Alltagsauto“, erklärt Sommer.