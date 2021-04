Pfarrer Norbert Becker, der ehemalige theologische Vorstand des Diakoniezentrums, bezeichnet sich selbst als musikalischen Allesesser.

Aufgewachsen in den 1950er Jahren, erinnert sich Becker noch ganz genau an die Schallplatten seiner Eltern, von denen oft die Schlager von Caterina Valente aufgelegt wurde. „Später dann, als ich klassische Orgel zu spielen gelernt hatte und hin und wieder auch in Kirchen spielte, interessierte mich auch klassische Musik. Bis heute höre ich sie gerne“, so Becker. Tatsächlich interessierten den damals angehenden Pfarrer auch irgendwann die Rolling Stones und die Beatles. Ein Lied aus seiner Studienzeit, das ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist allerdings „Stay“ von Jackson Browne. „Wenn ich diesen Song höre, denke ich automatisch an meine Zeit als junger Erwachsener in Bielefeld, Tübingen und Heidelberg“, erzählt der Pfarrer im Ruhestand weiter.

Den Spagat zwischen weltlicher und geistlicher Musik habe er immer schon „sehr gut“ hinbekommen, versichert er. Von den Chorälen von Paul Gerhardt bis hin zu den Jazzgesängen von Tony Bennett hört der gebürtige Saarländer alles. „An mein letztes Livekonzert vor der Corona-Pandemie erinnere ich mich auch noch. Da war ich mit meiner Frau zu Besuch bei der Band Kool & the Gang in Zweibrücken. Das war ein schöner Abend“, so Becker.