Die frühere Hauptschule und heutige Realschule plus im Schulzentrum Lindersbach feiert am kommenden Samstag ihr 50-jähriges Bestehen.

Wie aus der Chronik der Schule hervorgeht, wurde 1975 Richtfest gefeiert. Bis zum 9. September 1976 verging jedoch noch fast ein Jahr, ehe der Unterricht begann – obwohl die Sommerferien bereits am 1. August endeten. Restarbeiten verzögerten den Start. Die Hauptschule zog aus der Mozartschule aus und in die Lindersbach um. Ihren bisherigen Standort überließ sie vollständig der Grundschule.

Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler besuchten damals die Hauptschule, dem Kollegium gehörten 46 Lehrkräfte an. Nicht mitgezählt sind Pfarrer und Kapläne, die in den 1970er Jahren – zusammen mit einem Katecheten – das Fach Religion unterrichteten und so den Kontakt der Jugend zur Kirche stärkten. Die Hauptschule war zu dieser Zeit die zentrale allgemeinbildende Schulform.

Doch ihr stand eine Zeit des Wandels bevor. Vor dem Schuljahr 2001/02 wurde die Hauptschule in eine Regionale Schule umgewandelt, andernorts auch „Duale Oberschule“ genannt. Ziel war die Stärkung der Hauptschule. Trotzdem sank die Zahl der Schülerinnen und Schüler bis 2003 auf 750. Immerhin gab es noch drei zehnte Klassen. Den Rückgang erklärte Schulleiter Thomas Frank neben dem demografischen Wandel vor allem mit der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung nach der vierten Klasse und der Etablierung Integrierter Gesamtschulen (IGS) im Umkreis von Rodalben. Eine IGS hatte der Verbandsgemeinderat Rodalben damals aus ideologischen Gründen abgelehnt.

Hauptschule und Realschule zusammengeführt

Diese Faktoren führten zu einem starken Zulauf bei Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen. In der Folge wandelte sich die Regionale Schule erneut und wurde 2009/10 zur Realschule plus, die Hauptschule und Realschule zusammenführte. Das Fach Arbeitslehre entfiel, stattdessen wurden Wahlpflichtfächer eingeführt: Technik/Naturwissenschaft, Hauswirtschaft, Wirtschaft und Soziales. Den Praxistag und die Betriebspraktika behielt die Schule bei. Laut Frank erwies sich dies als „eine erfolgreiche Geschichte“, da dadurch „viele Schülerinnen und Schüler in Arbeitsplätze vermittelt werden“ konnten.

Die Rodalber Schule entwickelte zudem ein eigenes Profil. Mit der Integration lernbeeinträchtigter Kinder wurde sie zur Schwerpunktschule. Dank des Einsatzes von Förderlehrkräften und pädagogischen Fachkräften, so Frank, „funktioniert“ dieses Konzept „gut“. Auch Schülerinnen und Schüler mit Schwächen können so einen regulären Abschluss erreichen.

Schwerpunkte sind Orientierungspraktika sowie die Vernetzung mit Jobcenter und Betrieben. Auch sportlich setzt die Schule Akzente und nahm bereits sehr erfolgreich an Langlaufmeisterschaften teil. Deutschkurse spielen eine große Rolle, nicht zuletzt wegen des hohen Migrationsanteils. Ein weiteres Profilfeld ist die Musik: Chor und Band, die regelmäßig bei Klausurtagen in Jugendherbergen proben, haben sich einen Namen gemacht – unter anderem mit dem jährlichen Weihnachtskonzert in der Marienkirche.

Chor und Band treten auch beim Festakt am Samstag auf, zwischen der Begrüßung durch den Schulleiter, Grußworten der Landrätin und der Bürgermeister sowie des Schulelternsprechers Jürgen Lanz. Mit der Jubiläumsfeier, zu der alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern eingeladen sind, verbindet die Schule einen Tag der offenen Tür – besonders für Kitas und Grundschulen.

Info

Aktuell besuchen 154 Schülerinnen und Schüler die zweizügige Realschule plus, die eigentlich dreizügig sein müsste. Jahr für Jahr nimmt sie ab der fünf Klasse Rückläufer aus anderen weiterführenden Schulen auf, fördert und qualifiziert sie. Der „kleinen Schule“ kann Konrektorin Susanne Reischmann viel abgewinnen: „Hier geht keiner verloren, und jeder kann sich wohlfühlen“, sagt sie. Die Realschule plus ist gerade in das „Start-Chancen-Programm“ aufgenommen worden. Das versteht die Schule als deutliches Lebenszeichen. Ziel der Förderung ist es, die Abschlussquote zu erhöhen.

