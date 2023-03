Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt sich der berufliche Werdegang von Fabian Kempf, der am Samstag „Fabis Lederey“ in der Zweibrücker Straße 185 vorstellte. Was sich dort auf rund 400 Quadratmetern mit Werkstatt, Verkaufsraum und Nebenräumen großzügig präsentiert, musste bis vor Kurzem noch im heimischen Wohnzimmer Platz finden.

Der gebürtige Pirmasenser, der in Ruppertsweiler lebt, hatte zunächst eine Ausbildung zum Pferdewirt absolviert, ehe er mehr und mehr Zeit in sein Hobby, die Anfertigung