Drei Kämpfe, drei Siege: Ringer Kevin Gremm hat beim Grenzlandturnier im niederländischen Landgraaf die 87-Kilo-Klasse griechisch-römisch gewonnen.

Der in Saarbrücken wohnende Pirmasenser, beim AC Thaleischweiler als Ringer ausgebildet, bezwang im ersten Kampf Kaan Dames aus Krefeld ebenso technisch überlegen wie danach den Niederländer Sasan Vandpor. Im Finale gelang dem 24-Jährigen ein 5:1-Punktsieg gegen den Ukrainer Filipp Nothovnyi, der für einen belgischen Verein antrat. Betreut wurde Gremm von seinem Großvater, dem Olympia-Dritten von 1976 in Montreal, Karl-Heinz Helbing (69). „Eine gute Standortbestimmung für die deutschen Meisterschaften“, resümierte Gremm, der im vergangenen Jahr verletzungsbedingt pausieren musste.

Die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen am 6. Juni im hessischen Elsenfeld sei für ihn sicher. Er möchte an den Erfolg von 2023 anknüpfen. Damals wurde Gremm Dritter. Auch kommende Saison wird er für den KSV Rimbach in der hessischen Oberliga auf der Matte stehen.