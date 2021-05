Seit über 50 Jahren ist Claudia Simon Mitglied im Turnverein Pirmasens (TVP), hat dort mit Kinderturnen angefangen und später aktiv Volleyball gespielt. Ihre Treue zum Verein hat sie auch als helfende Hand im Hintergrund zum Ausdruck gebracht, wenn es darum ging, eines der zahlreichen Vereinsfeste auszurichten.

Claudia Simon gehört seit zwölf Jahren zum dreiköpfigen Vorstand des Vereins. Bei ihr zu Hause ist jeder mit dem TVP-Virus infiziert. Auch ihre heute 28-jährige Tochter Catharina ist schon lange dabei. „Als meine Tochter ein Kleinkind war, bin ich mit ihr zum Mutter-Kind-Turnen, und seit dieser Zeit ist auch sie Vereinsmitglied. Heute ist sie begeisterte Cheerleaderin und kann sich, so wie ich, ein Leben ohne den Verein gar nicht mehr vorstellen“, sagt Simon. Sie ist im Vorstand für die Bereiche Wirtschaft und Veranstaltungen zuständig.

Dass „ihr“ 1863 gegründeter Verein mit mittlerweile 26 Abteilungen und 1000 Mitgliedern etwas Besonderes für eine Stadt wie Pirmasens ist, unterstreicht Simon im Gespräch mit der RHEINPFALZ immer wieder. Obwohl es sich beim TVP um den größten Verein in der Stadt handele, sei man im Grunde doch „wie eine Familie“. „Neben meinen sportlichen Aktivitäten im Verein war es mir immer wichtig, auch in meiner Freizeit zu helfen. Da ich als Kind von Gastronomen aufgewachsen bin, hatte ich flinke Hände bei den Festen und griff mit an, wo es gerade gefehlt hat“, berichtet Simon. Auch deshalb habe sie sich überlegt, den Bereich Veranstaltungen zu übernehmen, als sie für den Vorstand kandidierte.

Die „Jockelei“ liegt ihr besonders am Herzen

Für die Fasnachtsveranstaltungen des Vereins, die unter dem Namen „Jockelei“ eine lange Tradition haben,

ist Simon zu einem großen Teil selbst verantwortlich und stolz auf das, was sie bislang geleistet hat – auch wenn sie sich mit ihren Mitstreiterinnen Dagmar Hoch und Manuela Sauer gegen kritische Stimmen aus den eigenen Reihen durchsetzen musste. „Es gab für uns Frauen nicht nur positive Stimmen aus dem Verein, aber ich denke, wir konnten auch damit gut umgehen. Wir haben bislang viel erreicht und waren immer mutig genug, mit neuen Ideen zu überzeugen. So haben wir uns immer wieder neue Feste und Veranstaltungen ausgedacht, die Geld in die Vereinskassen gespült haben“, sagt Simon. Als Beispiele nennt sie Floh- und Kreativmarkt.

Auf ihr Steckenpferd, die „Jockelei“, ist Simon besonders stolz. „Wir haben so viele tolle Eigengewächse, die bei unseren Prunksitzungen und bei der Weiberfasnacht auftreten, dass es jedes Jahr eine Freude ist, ihnen auf der Bühne zuzusehen. Da vergisst man einfach den Stress, den die Organisation des Ganzen mit sich bringt“, sagt die 60-Jährige, die regelmäßig an den Entwürfen des TVP-Faschingsordens beteiligt ist.

Einnahmen aus der Fasnacht fehlen merklich

Ein Höhepunkt der „Jockelei“ sei die Weibersitzung, die sie komplett alleine organisiere und die sonst immer ausverkauft sei. Gerade hier will Simon, dass alles perfekt läuft. Entsprechend angespannt sei sie an diesem Abend. „Dass die Fasnacht in diesem Jahr nun ausfallen muss, ist überaus tragisch für den Verein. Es reißt ein tiefes Loch in die Vereinskasse, denn sie ist unsere größte Einnahmequelle“, bedauert Simon.

Auch habe es Vereinsaustritte gegeben, weil die Mitglieder wegen der Corona-Auflagen nicht mehr trainieren konnten. Trotz dieser schwierigen Zeiten Kontakt mit den Aktiven und Abteilungsleitern zu halten, ist der weiblichen TVP-Spitze ein Anliegen. „Wir schreiben uns Mails und telefonieren. Wir hoffen inständig, dass das Ganze bald ein Ende hat, zumal wir für viele Veranstaltungen und Trainings ein gutes Hygienekonzept vorweisen konnten“, sagt Simon. Überzeugt ist sie dennoch, dass „ihr“ Verein die Krise meistert: „Wir gehen da gemeinsam durch und werden das zusammen überstehen.“