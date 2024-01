Es begann in den 70er Jahren als Hobby im Keller: Elisabeth Hill richtete in ihrem Haus in der Beckenhofer Straße kalte Platten für Familienfeiern bei Freunden und Bekannten an. Aus der Nebenbeschäftigung wurde der Hauptberuf: Seit 1980 bekocht der Partyservice Hill die Pirmasenser.

Das Gelände der Tierauffangstation Tierart verändert 2024 sein Gesicht. Die Arbeiten an einem Pelztiergehege samt Ausstellung sind nicht zu übersehen, die Vorbereitungen für ein weitaus größeres Projekt laufen derweil im Hintergrund.

Die Stadtverwaltung Zweibrücken begrüßt die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete, sieht aber noch nicht alle Fragen geklärt. Eine reine Bezahlkarte, bei der gar kein Bargeld ausgezahlt werden würde, hätte sie hingegen kritisch gesehen.

Am Dienstag hat die Stadt die Markierungen für Privatparkplätze entfernt, die ein Investor aus Hamburg in der Zweibrücker Straße Bei den Fuchslöchern anbringen ließ, entfernt. Jetzt hat der Unternehmer den Schritt der Stadt kritisiert und Klage angekündigt.

Ein Blick auf die Statistik: Nach offiziellen Angaben scheint die Stadt 2023 etwa viermal so viel für die Unterbringung von Obdachlosen ausgegeben zu haben wie im Jahr davor. Nach Rückfrage stellt sich heraus, dass der Unterschied zwischen den beiden Jahren eher in der Zählweise besteht. Der Hintergrund der Geschichte ist jedoch einigermaßen skurril.

Der Warnstreik im ÖPNV, den die Gewerkschaft Verdi organisiert, betrifft auch die Pirmasenser Stadtwerke. Deshalb wird der Busverkehr von Donnerstagabend bis Freitagabend eingestellt. Hier geht’s zu den Details.

Auf die erste Zweibrücker “Demokratie first„-Kundgebung soll eine zweite folgen: Am Samstag, 17. Februar, ab 13 Uhr. Der Termin wurde noch mal geändert.

Ludwigswinkel bekommt ein neues Feuerwehrgerätehaus in der Wasgaustraße. Ein dortiger Lagerplatz im Besitz der Gemeinde soll als Bauplatz für das Haus dienen. In der Ratssitzung wurde jedoch ein besonders nachhaltiger Bau abgelehnt.