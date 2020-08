Anne Kerber zeigt ab Sonntag in Dahn ihre „Zauberei aus dem Histologischen Labor“

Der Dahner Kunstverein startet aus der Corona-Krise mit einem Ausflug in die Klinik. „Zauberei aus dem Histologischen Labor“ ist der Titel der Ausstellung von Anne Kerber aus Mandelbachtal, die am Sonntag, 9. August, eröffnet wird. Zu sehen sind Fotoarbeiten, die von der Künstlerin per Computer aus Gewebeschnitten entstanden sind. Die dermatopathologischen Bilder wurden von der Saarländerin digital zu Pop-Art-Bildern verfremdet.

Die 50-jährige Anne Kerber leitet das dermatopathologische Labor der Klinik für Dermatologie am Uniklinikum in Homburg. Die in Mandelbachtal lebende medizinisch-technische Assistentin ist außerhalb des Labors als Fotokünstlerin unterwegs und hatte die Idee, Histologie, also die Lehre vom Gewebe, mit Kunst zu verbinden.

„Die Bilder erhalten den farbkünstlerischen Ausdruck durch computergestützte Wandlung“, erklärt Kerber ihre Vorgehensweise. Mit Hilfe üblicher Bildbearbeitungsprogramme werden die Farben und Formen so weit verfremdet, dass der Eindruck eines Pop-Art-Kunstwerks entsteht. „Nie hätte ich mir vorgestellt, dass Strukturen wie Drüsen oder Haare so toll aussehen können“, erzählt die Fotokünstlerin. Am besten gefallen ihr persönlich die Haarschnitte.

Wobei Kerber Wert darauf legt, dass sie nie pathologische Gewebe, also beispielsweise Krebsgewebe, für ihre Bilder verwendet. Auch verfremde sie immer nur so weit das Ursprungsbild, damit die Struktur noch erkennbar bleibt und zumindest ein Fachmann sieht, um welche Art von Gewebe es sich gehandelt hat. Die Saarländerin mag es aber auch, dass die Betrachter ganz frei assoziieren und so auch mal eine einsame Insel in den sehr bunten Bildern entdecken.

