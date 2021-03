Volodymyr Lavrynenko ist vielen Pirmasenser Musikfreunden als Klavierpartner des Sängers Klaus Mertens aus den Liederabenden der vergangenen Jahre sicher in bester Erinnerung. Der Pianist wurde 1984 in der Ukraine geboren. Er erhielt ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren und absolvierte seine musikalische Ausbildung am „P. I. Tschaikowsky Konservatorium“ in Kiew, das er 2006 mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Danach studierte er in Bern und später in Luzern. Sein Solistendiplom 2012 wurde ebenfalls mit Auszeichnung bewertet. Volodymyr Lavrynenko absolvierte Meisterkurse unter anderem bei Pianistenlegenden wie Andrey Gavrilov, Dmitri Bashkirov und Alfred Brendel.