Am Dienstag, 11. April, wird die Landesstraße 487 zwischen dem Salzwoog und Fischbach (Braunsberg) in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voraussichtlich voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Als Grund nennt die Behörde einen Austausch der an der Fahrbahn befindlichen Trafostationen. Da die Trafostationen mithilfe eines Autokrans aufgestellt werden müssen, sei eine Vollsperrung der Strecke unumgänglich. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die L478 (Eselsteige) – L485 – Glashütte – Langmühle – L486 (sowie umgekehrt) und ist ausgeschildert. Die Straßenbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.