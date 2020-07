Ein Großprojekt sendet seine Vorzeichen: Bevor im kommenden Jahr die Gersbacher Straße in Winzeln ausgebaut wird, erneuern die Stadtwerke dort ab Montag, 27. Juli, die Wasserversorgungsleitungen und Wasserhausanschlüsse in drei Bauabschnitten. Insgesamt werden 570 Meter Wasserleitungen erneuert und im ersten Bauabschnitt 135 Meter Gasleitung erweitert, heißt es in einer Mitteilung. Um die Arbeiten ausführen zu können, muss im ersten Bauabschnitt die Gersbacher Straße zwischen der Bottenbacher Straße und der Oskar-Metz-Straße voll gesperrt werden. Der Kreuzungsbereich bleibt zunächst frei. Dieser wird erst mit den Einbindearbeiten, die im letzten Bauabschnitt erfolgen, separat gesperrt. Der Verkehr in Richtung Gersbach wird über die Bottenbacher Straße/Großheimer Straße geführt, stadteinwärts wird der Verkehr über die Breslauer Straße umgeleitet. Die Zufahrt zum Wasgau-Markt bleibe möglich und werde ausgeschildert. Der Anliegerverkehr soll ebenfalls frei bleiben. Im zweiten Bauabschnitt (voraussichtlicher Baubeginn: 17. August), der zwischen der Oskar-Metz-Straße und der Breslauer Straße verläuft, wird der Verkehr über die Breslauer Straße umgeleitet. Im dritten Bauabschnitt (voraussichtlicher Baubeginn: 7. September) zwischen Breslauer Straße und Friedhof wird der Verkehr über eine Ampel geregelt. Die Erneuerung der Hausanschlüsse soll im Oktober beginnen. Die gesamte Bauzeit beträgt voraussichtlich 18 Wochen. Über die gesamte Bauzeit hinweg muss mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.