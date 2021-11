Das Gedenken am Volkstrauertag auf gefallene Soldaten zu reduzieren, sei nicht angebracht, sagte die VdK-Beauftragte Monika Groh bei der zentralen Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof am Sonntag. Es sei keine Floskel, an diesem Tag aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Hierzu gehörten gefallene Soldaten aller Länder, Juden, Sinti, Roma und andere verfolgte Minderheiten sowie physisch und psychisch Geschundene. Das Geschehene lasse sich zwar nicht rückgängig machen, es gelte aber, dafür einzutreten, dass sich Krieg und Diktatur nicht wiederholen können. Man müsse sich mit aller Kraft im Inneren für Demokratie und Toleranz, im Äußeren für Verständigung und Versöhnung engagieren. Oberbürgermeister Markus Zwick zeigte sich enttäuscht darüber, dass das Erinnern an die Toten der Kriege nicht bei allen Menschen zu einem Umdenken geführt habe. „Wir stehen in einer Verpflichtung, Krieg nicht als etwas anzuerkennen, an dem der Einzelne nichts ändern kann. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, zum Beispiel heute an diesem Gedenktag“, so der OB. Der Tod Unzähliger auf den Schlachtfeldern habe rein gar nichts mit Gott zu tun, versicherte Pfarrer Volker Strauch. „Gott will keinen Krieg. Treue zu Gott ist kein blinder Gehorsam!“