Hüftgelenkarthrose ist häufig. Ein Pirmasenser Spezialist erklärt Behandlungsmöglichkeiten – von konservativ bis zur Prothese.

Ein Spezialist für Hüftendoprothetik beantwortet Fragen: Am Mittwoch, 18. März, von 16 bis 17 Uhr steht Dejan Ramusovic, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Städtischen Krankenhaus Pirmasens, bei unserem Arzttelefon für Auskünfte zu Hüftproblemen und Behandlungsmöglichkeiten bis hin zum künstlichen Hüftgelenk bereit.

Oberarzt Dejan Ramusovic am Arzttelefon. Foto: Markus Fuhser

Hüftgelenkarthrose zählt in Deutschland wegen der hohen Zahl Betroffener zu den Volkskrankheiten. Dabei verschleißt der Gelenkknorpel, der Gelenkspalt verengt sich, Knochen reiben aufeinander. Die Folge sind Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, oft in Leiste, Gesäß oder Oberschenkel. Laut Deutschem Endoprothesenregister werden jährlich mehr als 200.000 Hüftprothesen implantiert – Tendenz steigend.

Vor einer Operation sollten jedoch alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft werden, betont Ramusovic. Er ist einer der fünf Oberärzte unter Chefarzt Patrick Lutz und Spezialist für Hüftendoprothetik. Neue Operationstechniken wie der AMIS-Zugang schonen Muskeln, Gefäße und Nerven. Das ermöglicht kürzere Krankenhausaufenthalte und eine schnellere Rehabilitation – das neue Gelenk ist sofort belastbar.

Ursachen für Gelenkverschleiß sind vielfältig

Bei anhaltenden Schmerzen empfiehlt der Experte den Gelenkersatz, da chronische Beschwerden den gesamten Körper belasten und Konzentration sowie Kreislauf beeinträchtigen können. Ursachen der Arthrose sind vielfältig: genetische Veranlagung, Alter, Übergewicht, körperlich schwere Arbeit oder Leistungssport mit Stoßbelastung – oft wirken mehrere Faktoren zusammen.

Der Hüftgelenkersatz gehört zu den erfolgreichsten Operationen der modernen Orthopädie, sagt Ramusovic. Die Ergebnisse seien sehr gut, die Zufriedenheit der Pirmasenser Patientinnen und Patienten hoch. Der 50-jährige Facharzt und aktive Sportler ist zudem Notfall- und Sportmediziner sowie von der Deutschen Kniegesellschaft zertifizierter Kniechirurg.

Die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie in Pirmasens ist auf künstliche Hüft- und Kniegelenke spezialisiert und beteiligt sich zur Qualitätssicherung am Endoprothesenregister Deutschland.

Info

Am Mittwoch, 23. März, von 16 bis 17 Uhr beantwortet Hüftspezialist Dejan Ramusovic erneut Fragen beim Arzttelefon unter 06331 7141485.

