„Es läuft gut. Ich bin mit diesem Semester zufrieden, weiß aber, dass noch einige Aufgaben vor mir liegen“, zieht Stanislaw Bayer ein erstes Fazit seiner Amtszeit als neuer Leiter der Volkshochschule Pirmasens. Fast 1200 Teilnehmer haben im laufenden Semester Kurse bei der VHS besucht.

Die beiden Semester im vergangenen Jahr seien noch von der langjährigen VHS-Leiterin Margit Nuss geplant worden, die im Sommer 2023 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Ihre Nachfolge trat Stanislaw Bayer an, in dessen Verantwortung das Herbstsemester durchgeführt wurde.

Wie sieht er die Entwicklung der Erwachsenenbildungsstätte im Rückblick auf die vergangenen Jahre? Im Gespräch mit der RHEINPFALZ stellte Bayer klar, dass ein direkter Bezug zwischen den Zahlen des Jahres 2023 und des Jahres 2019 nicht möglich sei, da die statistische Erfassung sich grundlegend unterscheide. Ab 2023 werden nur tatsächlich durchgeführte Kurse statistisch erfasst; in der Vergangenheit wurden alle geplanten Kurse berücksichtigt. Zum Beispiel waren 309 Lehrgänge im Jahr 2019 geplant, allerdings seien nicht alle durchgeführt worden. „Fakt ist: Wir werden wohl nie 100 Prozent hinbekommen“, sagt Bayer und erläutert, dass dies mit Angebot und Nachfrage zusammenhänge. „Manchmal ist nicht wirklich nachvollziehbar, warum in einem Semester ein Kurs abgesagt werden musste mangels Nachfrage, der dann im nächsten Jahr ausgebucht ist.“ Inzwischen sei es ihm durch strategische Anpassungen gelungen, diese „Fehlquote“ zu halbieren.

Fachbereiche mit auffälligen Schwankungen

Die Auslastung der VHS habe wieder das Niveau der Vor-Pandemie-Zeit im Jahr 2019 erreicht; auch wenn das nicht in einer Zahl ausgedrückt werden könne. Die Schwerpunkte hätten sich teilweise verschoben, neue Projekte und Aufgabenbereiche seien dazugekommen. Für das Jahr 2024 seien insgesamt 340 Kurse geplant, aufgeteilt in jeweils rund 170 Kurse im Frühjahrs- und Herbstsemester. Die tatsächliche Durchführung und die Absagequote werden am Jahresende ausgewertet.

230 Kurse wurden im Jahr 2023 tatsächlich durchgeführt. 2019, das Jahr vor Corona, weist in der Statistik 309 geplante Kurse aus. In den folgenden Jahren 2020 bis 2022, die von der Pandemie geprägt waren, stehen zu Buche: 250 Kurse in 2020, 146 in 2021 und 232 Kurse in 2022. Auffällige Schwankungen gab es im Bereich Politik, Gesellschaft, Umwelt. 2023 wurden in diesem Fachbereich 13 Kurse durchgeführt, im Jahr davor hingegen 32. „Das liegt daran, dass im Frühjahrssemester 2022 das Thema 75 Jahre Rheinland-Pfalz zu mehr Veranstaltungen in diesem Fachbereich führte“, erläutert Bayer.

Ebenfalls auffällig sei der Fachbereich Gesundheit. „Diese Kurse haben von Jahr zu Jahr mehr Zulauf. Von 64 Kursen im Jahr 2019 ging es über 69 (2020), 33 (2021), 51 (2022) bis zu 81 Kursen im vergangenen Jahr.

„MrWissen2go“ ein Besuchermagnet

Die Einzelveranstaltungen im Herbstsemester 2023 waren laut Bayer überdurchschnittlich gut besucht. Hierzu zählten insbesondere die Vorträge zum Thema „1960er“, bei denen der Carolinensaal und die Alte Post proppenvoll waren. „Wir hatten unter anderen den Journalisten und Autor Mirko Drotschmann als ,MrWissen2go’ in der Alten Post, Heike Wittmer mit dem Vortrag ,Die 1960er in Pirmasens’ sowie das Europäische Filmfestival und das VHS-After-work-Kino im Walhalla und so weiter. Die Zahl der Belegungen hat sich gegenüber den Belegungszahlen bei Einzelveranstaltungen in den Vorjahren vervielfacht.“ Insgesamt waren im Vorjahr 690 Teilnehmer bei den VHS-Veranstaltungen gezählt worden. Zum Vergleich: 207, 190, 125 und 619 waren es in den Jahren 2022 bis 2019.

Eine Menge Feriensprachkurse wurden 2023 für Kinder mit Migrationshintergrund ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen durchgeführt. Es waren 14 Kurse mit 400 Stunden und 136 Belegungen. Ab 2019 kletterten diese Zahlen stetig nach oben. Nach einem Kurs mit neun Kindern 2019 wurden zwei in 2020, fünf in 2021 und sechs Angebote in 2022. Daran nahmen schon 53 Kinder teil.

14 Teilnehmer unterzogen sich im Vorjahr einer Deutsch-Prüfung, 2022 waren es 26. Am Einbürgerungstest nahmen 72 Personen teil, 2022 wurden 81 gezählt.