Ab Mittwoch, 28. August, ist die Volksgartenstraße zwischen Landauer- und Friedhofstraße gesperrt. Zwei Wochen lang müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Eine Umleitung über die Walhalla-Kreuzung ist ausgeschildert. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Zufahrt in die Hohenzollernstraße sowie auf die beiden öffentlichen Parkplätze an der Festhalle seien von der Friedhofstraße kommend möglich – ausgenommen am 5. und 6. September. Grund für die Sperrung ist eine Sanierung. Auf dem fast 135 Meter langen Abschnitt wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Kosten belaufen sich auf rund 90.000 Euro. Die Arbeiten werden von der Firma Peter Groß ausgeführt und sind voraussichtlich zum 7. September abgeschlossen.