Mitten im Spätsommer wurde es am Samstagabend in der Pirmasenser Festhalle eiskalt. Nebel waberte, kühle Winde wehten akustisch durch den Saal. Dazu intonierten zwei Chöre wortgewaltige nordische Mystik. Die „Voices of the North“ begeisterten das Publikum, das zum Ende hin alle Corona-Regeln vergaß, von den Sitzen aufsprang und voller Hingabe mitsang.

Eigentlich sollte die Veranstaltung auf dem Joseph-Krekeler-Platz stattfinden, doch wurde das Gastspiel in die Festhalle verlegt. Eigentlich hätte auch der Kammerchor des Immanuel-Kant-Gymnasiums