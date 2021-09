Zur Vorsitzenden des Seniorenbeirats wurde erneut Renate Vogl gewählt. Erste Stellvertreterin ist Elvira Scherer, zweiter Stellvertreter Heini Ehrlich. Schriftführerin ist Maria-Luise Hehner, stellvertretender Schriftführer ist Wolfgang Klys. In der Landesvertretung wird Pirmasens von Werner Kilb und Wolfgang Hendrichs vertreten. Deren Stellvertreter sind Lothar Sandoz und Helmut Kilb. Der Seniorenbeirat ist die Interessenvertretung aller Senioren in Pirmasens. Er berät den Oberbürgermeister, die Verwaltung und den Stadtrat. Der Seniorenbeirat plant und führt Projekte durch. Er unterstützt bei der aktiven Lebensgestaltung von Senioren. Er ist für das Wohl älterer Menschen in Pirmasens da.