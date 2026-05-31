Eine Vogelnestschaukel, geplant für die Kita, brachte den Ortsgemeinderat Ruppertsweiler ins Grübeln. Denn für Kita-Kinder ist die Schaukel nicht geeignet.

Rückgabe oder Weiterverwendung? Diese Frage stellte sich vergangene Woche im Rat bezüglich einer Vogelnestschaukel. Martin Siegert – er vertrat den kurzfristig erkrankten Ersten Beigeordneten Michael Becker – erläuterte: Im Dezember 2025, in der Ära von Ortsbürgermeister Herbert Heid, bestellte und bezahlte dieser die Schaukel für die Krippenkinder der Kita in Ruppertsweiler. Kostenpunkt: rund 3300 Euro. Hinterher stellte sich jedoch heraus, dass das Spielgerät für Kita-Kinder nicht geeignet ist.

Was also tun? Der Rat beschloss nach einiger Diskussion einstimmig, die Schaukel zu behalten und auf dem Spielplatz an der Ruppertshalle zu installieren. Ratsmitglied Peter Stumpf legte Wert auf die Feststellung, dass Heid seinerzeit das ihm zur Verfügung stehende Budget überschritten habe und in den an den Ersten Beigeordneten Becker übertragenen Geschäftsbereich Kita unberechtigt eingegriffen habe. Siegert entgegnete: „Es war damals ein sehr guter Preis.“