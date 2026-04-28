In der Nacht von Mittwoch, 29., auf Donnerstag, 30. April, erhalten zahlreiche TV- und Hörfunkprogramme im Vodafone-Kabelnetz neue Frequenzen. Ziel ist es laut Mitteilung des Unternehmens, langfristig mehr Spielraum für kabelbasierte Internetangebote zu schaffen. Das Programmangebot wird angepasst in den Kabelnetzen von Pirmasens, Zweibrücken, Obersimten, Ruppertsweiler, Trulben, Vinningen, Lemberg, Rodalben, Clausen, Donsieders, Leimen, Münchweiler, Thaleischweiler-Fröschen, Höhfröschen, Petersberg, Dahn, Erfweiler, Hinterweidenthal, Waldfischbach-Burgalben, Hauenstein und Wilgartswiesen.

Nach der Umstellung sei ein Sendersuchlauf notwendig, schreibt Vodafone weiter. Moderne Empfangsgeräte erkennen die Änderungen in der Regel automatisch. Der Netzbetreiber empfiehlt, Empfangsgeräte und Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Strom zu trennen und am Donnerstagmorgen zu prüfen, ob alle Sender verfügbar sind. Bei einigen Geräten, vor allem bei direkt ans Kabelnetz angeschlossenen Fernsehern, könne ein manueller Suchlauf erforderlich sein. Je nach Modell müssten zudem Favoritenlisten angepasst und Aufnahmen neu programmiert werden.