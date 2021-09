Zu Beginn des neuen Schuljahrs ist die städtische Umweltberaterin Felicitas Lehr in den Pirmasenser Grundschulen unterwegs und verschenkt Frühstücksdosen an die Abc-Schützen. „Sie sehen nicht nur gut aus, sie sind auch wertvolle Helfer zur Abfallvermeidung“, wird Lehr in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Im Rahmen der Aktion „Frühstück ohne Müll“ wird den knapp 390 Schulanfängern das Thema Müllvermeidung näher gebracht. Um dieses Thema auch im Alltag fest zu verankern, erhalten die Mädchen und Jungen die leuchtend orangefarbenen Dosen, die mit dem Stadtmaskottchen Pilou bedruckt sind. Sie sollen täglich dabei helfen, Tüten, Butterbrotpapier oder Alufolie zu sparen, zumal solche Verpackungen nach der Pause oftmals sofort im Abfall landen. In der Dose hingegen ist das Pausenbrot und frisches Obst oder Gemüse stoßsicher und stabil verpackt. Am nächsten Tag kann die Dose wieder benutzt werden. Auf diese Weise kann Geld für Verpackungsmaterial gespart und die Abfallmenge von Wegwerfverpackungen deutlich reduziert werden – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz, bei dem schon die Erstklässler aktiv mitwirken können.

Broschüre mit Hinweisen für ein gesundes Frühstück

Ein weiteres Ziel der Brotdosen-Aktion ist die Förderung einer gesunden Ernährung. Durch die Unterstützung der Wasgau AG ist jede Dose mit einem vitaminreichen Apfel befüllt. „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit regionalen Äpfeln aus unserem Sortiment die Aktion ,Frühstück ohne Müll’ nachhaltig unterstützen können“, wird Claas Männel, Referent für Nachhaltigkeit bei Wasgau, zitiert.

Für die Eltern ist eine Broschüre der Deutschen Herzstiftung beigelegt. Diese gibt Hinweise zur Zubereitung eines gesunden Frühstücks. Eine ausgewogene Ernährung liefert Energie für Konzentration und Leistungsfähigkeit im Unterricht. Durch etwas Obst und Rohkost kommt gesunde Abwechslung in das Frühstück.

Die Infobroschüre sowie weitere Informationen zum Thema können bei der Abfallberatung angefordert werden, Telefon: 06331/842490, E-Mail: abfallberatung@pirmasens.de. Hinweise zur gesunden Ernährung sind auch direkt erhältlich bei der Deutschen Herzstiftung, Vogtstraße 50, 60322 Frankfurt am Main oder auf der Internetseite www.herzstiftung.de.