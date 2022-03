Um pflegenden oder versorgenden Angehörigen auch in der Corona-Pandemie einen gegenseitigen Austausch zu ermöglichen, bietet ihnen der Pflegestützpunkt Pirmasens ein neues virtuelles Angebot an, das noch im März starten soll. Unter dem Namen „MiA-tuell“ („Menschen im Austausch virtuell“) sollen die digitalen Treffen via Zoom jeden dritten Mittwoch eines Monats stattfinden.

Der Pflegestützpunkt in der Blocksbergstraße 54 bietet ein kostenloses Beratungsangebot, das im Zuge der gesetzlichen Pflegereform in Rheinland-Pfalz eingerichtet wurde. „Dieser Stützpunkt wendet sich seit 2010 an behinderte, ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige und stellt die ,aus einer Hand’ sicher“, erklärt die Diplom-Sozialarbeiterin und Pflegeberaterin Anna Kuntz.

Gemeinsam finanziert wird der Pflegestützpunkt in der Blocksbergstraße mit seinen drei Mitarbeiterinnen von den Kranken- und Pflegekassen, dem Sozialministerium Rheinland-Pfalz, sowie der Stadt Pirmasens. „Während im Zuge der Corona-Pandemie der persönliche Austausch pflegender und versorgender Angehörige in gemeinsamen Treffen nicht mehr möglich war, soll ihnen nun ein kostenfreies, überregionales Angebot in digitaler Form gemacht werden, in dem sie sich austauschen, über ihre Erfahrungen sprechen und sich gegenseitig Tipps geben können“, so Kuntz.

Auch Experten sollen gehört werden

Der Pflegestützpunkt der Stadt Pirmasens kooperiert dabei mit der KISS Pfalz und dem Selbsthilfetreff Pfalz. „Geplant ist, dass wir zu diesen digitalen Treffen via Zoom in Zukunft auch Experten einladen, die über bestimmte Themenschwerpunkte referieren, wie etwa Neuerungen in der Pflegeversicherung“, kündigt Karina Frisch von der KISS Pfalz an. Nicht nur Angehörige, die ihre Familienmitglieder selbst pflegen, sondern auch solche, die im Alltag von einem Pflegedienst unterstützt werden, gehören laut Frisch zur Zielgruppe des neuen virtuellen Angebots. „Dabei wollen wir auch überregional agieren und Menschen mit ins Boot holen, die nicht mehr in Pirmasens wohnen, hier aber jemanden haben, der einer Pflege bedarf“, erläutert Karina Frisch weiter.

Infos

Das erste digitale Treffen ´von „MiA-tuell“ findet am Mittwoch, 16. März, von 17 bis 18 Uhr 30 statt. Weitere Termine sind für den 20. April, 18. Mai, 15. Juni und 20. Juli anberaumt, also für jeweils den dritten Mittwoch im Monat. Den Zugangslink für das Zoom-Meeting erhalten Interessierte nach vorheriger Kontaktaufnahme per Mail an anna.kuntz@pflegestuetzpunkte-rlp.de oder katja.fothke@pflegestuetzpunkte-rlp.de. Weitere Informationen erteilt auch Karina Frisch telefonisch unter 06331 809333.