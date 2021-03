Der Pirmasenser Campus der Hochschule Kaiserslautern öffnet ab nächster Woche mehrere Lehrveranstaltungen aus dem regulären Vorlesungsprogramm für ein Schnupperstudium. Studieninteressierte können zusammen mit Studierenden teilnehmen und erhalten so Einblick in ihr Wunschstudium.

Da die Lehrveranstaltungen derzeit virtuell abgehalten werden, können sich Neugierige von überall zuschalten. Den Auftakt macht der in Deutschland einzigartige Studiengang Leder- und Textiltechnik: Hier werden im Fach „Mikroskopie Leder und Textil“ am Dienstag, 23. März, Naturfasern wie Baumwolle und Angora unter die Lupe beziehungsweise das Mikroskop genommen. Zum Ende der Veranstaltung kennen Studierende und Gäste nicht nur die Unterschiede zu chemischen Fasern, sondern sie haben auch gelernt, wie man echtes Leder von Kunstleder unterscheidet, berichtet die Hochschule.

Der Studiengang Angewandte Chemie, der am selben Tag mit dem Schnupperstudium startet, vermittelt in „Organische Chemie“ grundlegende Kenntnisse zur Struktur, über die Synthese und Reaktionen organischer Moleküle wie Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Hormone, mRNA und DNA. Die Themen gehören zu den Grundlagen des Chemie- und des Pharmaziestudiums. Am 29. März wird im Studiengang Angewandte Pharmazie im Fach „Pharmatechnik“ der Frage nachgegangen, wie man pharmazeutische Wirkstoffe anwendbar macht, sodass sie überhaupt erst ihre Wirkung entfalten können.

Der Studiengang Logistik ist gleich mit zwei Vorlesungsreihen dabei: Im Modul „Grundlagen der Logistik“ (Start 31. März) beschäftigen sich die Studierenden mit dem Retourenmanagement. Hier lernen sie, welche Randbedingungen bei rücklaufenden Materialströmen oder auch in der Entsorgungslogistik zu beachten sind. Im Modul „Grundlagen der Ingenieurwissenschaften“ (Start 30. März) erhalten Teilnehmer Einblicke in Mechanik, Maschinenbau und Elektrotechnik, denn immerhin schließt der Studiengang mit einem „Bachelor of Engineering“ ab.

Für Interessierte, die bereits über einen Bachelor als Wirtschaftsingenieur oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen, bietet der Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Logistik und Produktionsmanagement bei der Veranstaltung „Innovationsmethodik und -management“ am 29. März einen Einblick ins Design Thinking, das Innovationen methodisch anregen soll.

Der im vergangenen Jahr gestartete Masterstudiengang Angewandte Polymerchemie öffnet ab 26. März das Fach „Reaktionstechnik der Polymere“ fürs Schnupperstudium. In der Veranstaltung geht es darum, wie man durch das Produktionsverfahren die Eigenschaften von Produkten steuert und kontrolliert. Dies ist für die Herstellung maßgeschneiderter Hochleistungspolymere und für Rohstoffe von Massenkunststoffen von Bedeutung. Dabei werden Chemie und Ingenieurskunst verknüpft.

Bei den meisten Veranstaltungen ist ein späterer Einstieg möglich. Details und Anmeldeinformationen sowie weitere Schnupper- und Infoveranstaltungen der Studiengänge, die am Campus Pirmasens angeboten werden, sind auf der Website abrufbar.