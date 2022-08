Die Villa im Pirmasenser Neufferpark soll verkauft werden. Am Mittwoch hat die Stadt Details dazu bekannt gemacht. Die Stadt hat dazu ein Bieterverfahren in Gang gesetzt. Wer auch immer das Gebäude erwerben will, muss mit Sanierungskosten in siebenstelliger Höhe rechnen. Die städtische Immobilie wurde zum Politikum, nachdem ein potenzieller Investor seine Pläne nicht umgesetzt hatte. Hintergrund waren unter anderem der Widerstand der Grünen im Stadtrat. Wer das knapp 100 Jahre alte und extrem sanierungsbedürftige Gebäude erwerben will, kann bis zum 30. September sein Angebot bei der Stadt einreichen.

