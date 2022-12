Das „Pfälzer Eck“ im Winzler Viertel wird zum Liebhaber. Ein vietnamesischer Gastronom aus Mannheim eröffnet am Samstag sein Lokal „Koibito“ (übersetzt: „Liebhaber“) in der Fahrstraße und serviert dort echte vietnamesische Küche und Sushi statt der bisherigen Pfälzer Spezialitäten.

Am Samstag hat im Winzler Viertel das vietnamesische Restaurant namens „Koibito“ eröffnet. „Das bedeutet übersetzt Liebhaber“, erzählt Hoang Manh Le, der schon lange von einem eigenen Restaurant geträumt hat. Deswegen ist er sogar von Mannheim nach Pirmasens gekommen, als er von der Möglichkeit gehört hat, das ehemalige „Pfälzer Eck“ zu übernehmen.

Mit heimischen Speisen ist dort jetzt aber Schluss, genauso wie mit dem gewohnten Ambiente. Jetzt strahlt der Raum exotisches Flair aus, mit Grau- und Naturtönen, einem Wandgemälde mit Frau umrankt von Lotusblüten und neuer Sesselbestuhlung. Seit Samstag sind in der Fahrstraße , Ecke Maria-Theresien-Straße, vietnamesische Spezialitäten angesagt.

Vom Sonnenlicht-Curry bis zum Feuerdrachen

Sonnenlicht-Curry etwa, das mit Kürbis, Mango, Curry und Kokosmilch serviert wird. Dazu werden frisch gegrillter Lachs, Thunfisch, Garnelen, Tofu oder Fleisch gereicht. Oder ein Gericht, dass der Küchenchef „Feuerdrache“ nennt. Das gibt es in vielen Varianten, gebratenes Fleisch wird mit Saisongemüse, Wildkräutersalat und hausgemachter Soße aus Zitronengras, Knoblauch mit Chili zubereitet.

Seit zwei Jahren kocht Le in Deutschland, im Sumi Restaurant in Mannheim zum Beispiel. „Kochen ist meine Leidenschaft“, erzählt der 40-Jährige, der schon immer gern seine Familie und Freunde bewirtet hat. Und auch in seinem Restaurant „Koibito“ wird er die Regie in der Küche übernehmen. „Ich bin nicht nur Koch, sondern auch der Sushi-Mann“, erzählt er lachend. Genau das spiegelt sich in seinem Menüangebot. Maki, Nigiri, Sahimi, Gukan, Inside Out, Crunchy und ein Koibito Spezial will der leidenschaftliche Gourmet in ganz unterschiedlichen Arten anbieten.

Vegetarisches und Schokoladenlava

Und in der Rubrik „Grüne Natur“ bietet das Menü sogar vegetarisches Essen an. Gäste, die kein Fleisch wollen, können zwischen Rindfleisch, Ente und Schwein in vegetarischer Version wählen und für Kinder gibt es ein Menü aus Süßkartoffel-Pommes mit hausgemachten Hähnchen-Crispies und süßer Chili-Soße. Als Dessert gibt es Mochi Eis mit Mango, Grünem Tee oder Kokos und „Schokoladenlava“. Dahinter verbirgt sich eine gebratene Banane in Schokosoße.

Der „Koibito“ wird auch Mittagstisch anbieten. Das Lokal ist täglich geöffnet.

Info

Koibito Restaurant, Fahrstraße 15 in Pirmasens, Reservierungen unter 06331 7284231, Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 12 bis 22 Uhr.