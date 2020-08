Christine Westermann, Christian Baron, Zoe Beck, Hans Sarkowicz, Uli Potofski und Wolfgang Bosbach sind die prominenten Autoren, die zur 10. Homburger Buchmesse erwartet werden. Sie findet statt, aber mit Abstrichen.

„Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben möchte ich mit klassischen Lesungen die von der Krise gebeutelte Literaturbranche unterstützen“, erklärt Veranstalter Ulrich Burger. Auch Autoren leiden darunter, dass Lesungen und Messen abgesagt sind. Eine digitale Buchmesse ist für den Bücherliebhaber mit eigenem Verlag keine Option. Aber auf die Buchausstellung mit den Verlagen im Saalbau wird verzichtet – im Vorjahr stellten 60 Verlage aus. „Auf diese Weise haben wir der Situation Rechnung getragen, Ansammlungen von vielen Menschen im Saalbau auszuschließen“, bedauert Burger die Entscheidung.

Bei der Jubiläumsausgabe vom 9. bis 13. September (fünf Tage wie im Vorjahr) konzentriert sich das Geschehen auf nur vier Literaturstätten: das Siebenpfeifferhaus, das Schlossberg Hotel, die Vinothek Vin!oh und die Galerie Julia Johannsen. Im Vorjahr waren es zwölf.

Der Kartenverkauf beginnt am 1. August über Ticket regional. Elf Lesungen sind zurzeit geplant, der Eintritt soll zwölf Euro kosten, wenn die Stars lesen, etwas mehr. Zurzeit geht Burger von maximal 50 bis 80 Tickets pro Veranstaltungsort aus. 3000 Besucher wie in den Vorjahren können also nicht kommen. Einige Lesungen werden von SR 2 Kulturradio mitgeschnitten, so dass über Radio/Internet weitere Zuhörer erreicht werden können.

„Möglich ist das Lesefest nur durch die treue Unterstützung unserer Sponsoren“, so Burger. Defizite, die durch den verringerten Kartenverkauf aufgrund der gesetzlichen Vorgaben entstehen, sind eingeplant.

Musikalischer Höhepunkt ist das Konzert mit Orange Blue im Schlossberg Hotel (Hit: „She’s Got That Light“) in Zusammenarbeit mit SR 3 am 11. September. Bis zum Beginn des Kartenverkaufs sollen noch weitere Autoren dazukommen, so Burger.