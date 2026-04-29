Vier Pirmasenser Straßen, die allesamt Zustandsnoten von schlechter als fünf haben, sollen 2027 saniert werden.

Bürgermeister Michael Maas ließ sich am Montag im Hauptausschuss die Ermächtigung für die Vergabe der Aufträge zur Sanierung der insgesamt 553 Meter langen Straßen im Gesamtwert von 2,5 Millionen Euro geben. Mit dabei ist die Lichtenbergstraße auf dem Horeb, die mit einer Note von 5,9 eine der schlechtesten Straßen in der Stadt sei, so Maas. 78 Meter der Straße werden saniert. Die Stadtwerke werden Wasser-, Strom- und Gasleitungen instandsetzen. Der Kanal wurde dort laut Maas schon 2023 saniert.

Kaum weniger schlecht ist die Mathildenstraße im Winzler Viertel, die für 590.000 Euro erneuert werden soll. Auch dort sei der Kanal schon saniert. Die Stadtwerke wollen in der 120 Meter langen Straße nur Strom- und Wasserleitungen erneuern.

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Die Haydnstraße auf dem Kirchberg liegt in der Bewertung mit einer Note von 5,2 ebenfalls im dringend sanierungsbedürftigen Bereich. 70 Meter lang ist die Straße. Hier muss der Kanal erneuert werden. Die Stadtwerke wollen Gas-, Wasser- und Stromleitungen neu machen.

Mit einer Länge von 290 Metern ist die Tuchbleichstraße in Erlenbrunn das längste am Montag beschlossene Ausbauprojekt. 1,24 Millionen Euro soll die Sanierung hier kosten. Die Stadtwerke erneuern nur die Wasserleitung. Der Kanal soll mit Hilfe des sogenannten Inliner-Verfahrens saniert werden. Alle vier Straßen sollen im Laufe des kommenden Jahres saniert werden. Der Ausbau wird über wiederkehrende Beiträge finanziert.