In vier Pirmasenser Parks ist jetzt Radfahren erlaubt. Ohne große Ankündigung hat die Stadtverwaltung im Alten Friedhof, Strecktalpark, Neufferpark und am Eisweiher das Radfahren mit Schrittgeschwindigkeit gestattet. Vorher war in allen Parks laut Satzung Radfahren verboten. Im Alten Friedhof, im Neufferpark, am Eisweiher und im Strecktalpark ist auf den Hauptwegen danach das Radfahren erlaubt. Im Neufferpark kann auf dem Hauptweg zum Biergarten gefahren werden. Der Strecktalpark ist ein Zuweg zum Dynamikum-Radweg. Der Alte Friedhof dient als Verbindung zum Horeb und das Eisweihergelände wird von mehreren Radrouten gekreuzt.

Anlass für die Freigabe seien Anfragen aus der Bevölkerung gewesen und es sei einem Wunsch des Stadtmarketings für die Förderung des Radverkehrs entsprochen worden, informiert Talea Meenken von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Die Benutzung der Wege in den Parks könne das Fahren auf normalen Straßen vermeiden, was für die Sicherheit der Radfahrer gut sei und wovon auch der Autoverkehr profitiere, betont Meenken. „Bei der erlaubten Schrittgeschwindigkeit auf breiten Hauptwegen sollten Gefährdungen des fußläufigen Verkehrs ausgeschlossen sein“, erläutert die Pressestelle weiter. Die Regeln seien mit dem Ordnungsamt abgestimmt, in der Parkordnung festgehalten und an den Parkeingängen durch einen Aufkleber abgeändert. Die Änderung sei nicht Teil des Radverkehrskonzepts sondern gehe direkt auf Anfragen aus der Bevölkerung zurück. Radler können Hauptwege daran erkennen, dass diese entsprechend breit sind, um auch mit Fahrzeugen der Stadtgärtnerei befahren werden zu können. Bisher habe es nur positive Erfahrungen mit der Änderung gegeben.