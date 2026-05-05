In drei Jahren sollen die Voraussetzungen für drei neue Gewerbegebiete in Pirmasens und ein weiteres in Weselberg geschaffen sein. So ist der aktuelle Stand.

Das Land Rheinland-Pfalz hat Pirmasens drei Turboflächen zugewiesen. Damit ist die Stadt Teil des landesweiten Projekts, mit dessen Hilfe Kommunen relativ schnell neue Gewerbe- und Industrieflächen schaffen können. Prioritäre Standorte – wie in Fehrbach und Gersbach – sollen innerhalb von drei Jahren zu einem rechtskräftigen Bebauungsplan geführt werden, erklärt Matthias Bockius, Sprecher des Innenministeriums, auf Nachfrage. „Pirmasens wurde als mittelzentraler Standort ausgewählt, weil hier drei Flächen in einer Zeitachse stehen und so die langfristige Entwicklung abgebildet werden kann. Zudem sind die topografischen Situationen exemplarische Herausforderungen für viele Kommunen in Rheinland-Pfalz.“

Konkret heißt das: In Pirmasens wurden drei Entwicklungsschwerpunkte im Norden und Nordwesten der Stadt ausgesucht. Gottelsberg mit etwa 24 Hektar und Eischberg mit etwa 43 Hektar gehören beide zu Gersbach und liegen östlich der L600. Sie haben Anbindung an die A8 über die Auffahrt Winzeln. Staffelberg liegt östlich von Fehrbach an der B10.

Fehrbacher Gewerbegebiet wird größer

Gottelsberg schließt nach Süden an ein Gewerbegebiet an, Staffelberg soll den Gewerbeschwerpunkt Fehrbach ergänzen. Das Innenministerium betont die günstige Lage der drei Gebiete mit kurzen Wegen zu überregionalen Anbindungen, klarer Trennung zu Wohngebieten und ausreichender Tiefe für marktübliche Größen von Firmengebäuden.

Nach Ansicht des Landes verfügt Pirmasens mit den Standorten Staffelberg, Gottelsberg und Eischberg über drei realistische Möglichkeiten, neue Gewerbeflächen zu schaffen, die auch überregional von Bedeutung sind. Laut Machbarkeitsstudie von 2025 soll die Gewerbefläche Staffelberg als Erstes umgesetzt werden. Danach folgt Gottelsberg, wo Eischberg langfristig als Erweiterung andocken soll.

Weselberg: Firmeninteresse besteht

Die Stadt Pirmasens will vor der Sommerpause in einem Grundsatzbeschluss festhalten, in welcher Reihenfolge für die drei Standorte Bauleitpläne erstellt werden „innerhalb der nächsten drei Jahre oder in den darauffolgenden Jahren“, sagt Stadtsprecher Maximilian Zwick auf Nachfrage. Wesentlich sei für die Stadt das Geld, mit dem das Land die Entwicklung der Gebiete fördern will. Was auf den Flächen konkret entsteht, lässt der Sprecher offen: Das solle im Planaufstellungsverfahren festgelegt werden.

Die Südwestpfalz hat noch eine weitere Turbofläche: in Weselberg, südlich der L473, westlich der A62. Sie schließt ans Gewerbegebiet an und umfasst 26 Hektar. Fürs Land ist „die interessante innere Erschließung ein gutes Beispiel für Neustandorte im ländlichen Raum“, so Bockius.

„Wir haben einen Plan“, sagt der Weselberger Bürgermeister Michael Schmitt dazu. Demnach sollen die Planungen für das neue Gewerbegebiet im Sommer ausgeschrieben werden. Im Herbst will die Gemeinde die Planung dann an ein Büro vergeben – vorausgesetzt, das Land hat dann schon den entsprechenden Förderantrag genehmigt. „Dann sitze ich wieder mit scharrenden Hufen da“, meint der Bürgermeister. Gemäß den Landesvorgaben soll im Dezember 2028 Baureife bestehen. Das heißt für Schmitt, dass das Gelände erst 2029 erschlossen wird. „Ob man das Turbo nennen kann?“, fragt er.

Jedenfalls solle es nicht an mangelndem Einsatz der Weselberger hängen. Jeden Monat habe er Anfragen von Firmen nach Plätzen im Gewerbegebiet. Der Bürgermeister führt das auf die strategisch günstige Lage der Gemeinde zwischen Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken zurück.