Vier weitere Covid-19-Fälle haben sich am Dienstag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts bestätigt, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Insgesamt wurden damit in den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie im Landkreis 218 Personen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Davon gelten 200 als genesen, aktuell sind 14 Personen infiziert, vier Menschen mit Corona-Infektion sind gestorben. Die vier neuen Fälle in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland gehören zur Familie des am Montag gemeldeten Falles und sind ebenso Reiserückkehrer aus der Türkei. Sie haben sich bei ihrer Rückkehr in Bayern testen lassen, begaben sich direkt in Quarantäne und mussten seit 8. August auf ihre Testergebnisse warteten. Nach den Entlassungskriterien für Fälle ohne Symptome könnten diese fünf am Mittwoch bereits wieder als genesen aus der Isolation entlassen werden.

Wer Covid-19-Symptome zeigt, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, bei der Kreis-Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 12) oder der landesweiten Hotline 0800/9900400 melden.