Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will in Teilen der Verbandsgemeinde Rodalben ein Glasfasernetz für schnelles Internet aufbauen. Voraussetzung ist, dass in Donsieders, Merzalben, Münchweiler und Rodalben 33 Prozent der anschließbaren Haushalte einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen. Wird diese Quote erreicht, beginnt das Unternehmen mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau, wer sich bis zu diesem Zeitpunkt für einen Vertrag entschieden hat, erhält den Hausanschluss kostenlos.

In den kommenden Tagen informiert das Unternehmen in den Ortschaften, die für den Anschluss vorgesehen sind: Am Montag, 17. Juni, um 19 Uhr, im Hasenheim Merzalben, am Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr, in der Schillerhalle Donsieders, am Montag, 24. Juni, 19 Uhr, in der Turnhalle der Mozartschule Rodalben und am Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr, im Bürgerhaus Münchweiler.