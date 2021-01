Zwei Autofahrer ohne Führerschein erwischte die Dahner Polizei am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in der Schulstraße. Kurz vor 8 Uhr hielten die Beamten laut Polizeibericht den 37-jährigen Fahrer eines Opel-Transporters an. Der Mann stammt aus dem Karlsruher Raum und besitzt, wie die Polizisten feststellten, keinen Führerschein. Beinahe zeitgleich wurde der Fahrer eines Ford Mondeo kontrolliert. Der 31-Jährige aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland hatte ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis. Für beide Männer war die Fahrt mit der Kontrolle beendet. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen sie ein. Bereits am Montagmorgen waren in Hauenstein ein 27-jähriger Transporterfahrer und in Bundenthal ein 53-jähriger Mercedesfahrer kontrolliert worden, die beide keine Fahrerlaubnis haben: Die Führerscheine wurden ihnen entzogen, nachdem sie betrunken gefahren waren, so die Polizei.