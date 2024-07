Die Zwölfjährige wird laut Trainer Peter Fremgen wohl mal eine gute Diskuswerferin, soll sich aber gar nicht so früh spezialisieren.

Mia Tauras, Leichtathletik-Talent des TV Thaleischweiler, hat ihre Titelsammlung erweitert. Mia Tauras war Anfang Juni in der Altersklasse W12 schon Pfalzmeisterin im Kugelstoßen und im Diskuswurf geworden. Diese beiden Disziplinen gehören auch zum Blockwettkampf Wurf, in dem sie nun am Samstag in Haßloch bei den Pfalzmeisterschaften siegte. Die zwölfjährige Weselbergerin, dieses Jahr auch schon deutsche Vizemeisterin im Steinstoßen, ließ zwei außer Konkurrenz startende Athletinnen vom TSV Schott Mainz hinter sich. Die 75 Meter sprintete sie in 11,77 Sekunden und die 60 Meter Hürden in 11,59 Sekunden, sie sprang 3,50 Meter weit, schaffte im Kugelstoßen 8,84 Meter und im Diskuswurf 26,48 Meter. Das ergab summa summarum 2066 Punkte.

„Nach den Bundesjugendspielen am Freitag in der IGS Thaleischweiler hatte sie noch etwas Muskelkater gehabt. Leider gibt es im Blockwettkampf Wurf keine deutschen Meisterschaften mehr“, sagte TVT-Trainer Peter Fremgen, der bei den Pfalzmeisterschaften als Kampfrichter im Einsatz war. Ihn freute es, dass sich sein Schützling im Diskuswerfen gegenüber den Titelkämpfen einen Monat zuvor um rund zwei Meter steigerte: „Sie wird wohl eine gute Diskuswerferin werden. Aber ich halte nichts davon, sich zu früh zu spezialisieren. Mit 16 oder 17 Jahren sollte sie dann ihre Hauptdisziplin haben.“

Sprint/Sprung: Karina Dolinger Vizemeisterin

Emilia Becker vom TV Lemberg wurde mit 1859 Punkten Sechste im Blockwettkampf Lauf der W12. Über 800 Meter war sie in 2:31,24 Minuten die schnellste der 17 Starterinnen, was ihr starke 504 Punkte einbrachte. Die Lembergerin war im Ziel gut acht Sekunden schneller als die Zweitplatzierte, Anna Wenzel von der TG Frankenthal. Emilia Beckers weitere Mehrkampf-Leistungen: 75 Meter in 12,28 Sekunden (319 Punkte), 60 Meter Hürden in 12,51 Sekunden (393 Punkte), 3,28 Meter im Weitsprung (344 Punkte) und 20,50 Meter im Ballweitwurf (299 Punkte). Zwei weitere TVL-Athletinnen, Emma Scheiwe (1825 Punkte) und Helene Riffel (1500), belegten in diesem W12-Fünfkampf die Ränge neun und 15.

W12-Vize-Pfalzmeisterin im Blockwettkampf Sprint/Sprung wurde Karina Dolinger vom TV Lemberg mit 2094 Punkten. Sie hatte nach 75-Meter-Sprint (10,85 Sekunden), 60-Meter-Hürdenlauf (11,22 Sekunden), Weitsprung (4,27 Meter), Hochsprung (1,36 Meter) und Speerwurf (11,52 Meter) 2094 Punkte gesammelt. Mehr holte im elfköpfigen Feld nur Nina Dreier vom LC Haßloch, die auf 2194 Zähler kam.