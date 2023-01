Die Stadtehrenplakette in Silber hatte Oberbürgermeister Markus Zwick am Mittwoch im Gepäck, als er Brigitte Linse zum 70. Geburtstag gratulierte. Die Stadt bedanke sich damit für das Engagement, mit dem Linse über Jahrzehnte in zahlreichen Gremien gearbeitet habe, so der OB. Die Urkunde bescheinigt der Jubilarin hervorragende Verdienste und würdigt in besonderem Maße ihre Persönlichkeit. Dem Pirmasenser Stadtrat gehört Linse seit 1994 an, außerdem war sie tätig im Hauptausschuss, Werkausschuss des Wirtschafts- und Servicebetriebs (WSP), im Umlegungs-, Schulträger-, Krankenhaus-, Frauen-, Jugendhilfe-, Kultur-, Verkehrs-, Gleichstellungs, Stadtrechts- und Rechtsausschuss des Jobcenters sowie in den Aufsichtsräten von Bauhilfe, Krankenhaus und MVZ. Ihr Engagement war bereits mit der Stadtehrenplakette in Bronze und der Freiherr-von-Stein-Plakette gewürdigt worden.