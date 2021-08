Nach der langen Coronapause konnten die meisten Restaurants bereits Anfang Juni ihre Innenbereiche öffnen. Das italienische Lokal „Da Siro“ muss sein Angebot weiterhin auf einen Liefer- und Abholservice beschränken. „Es ist einfach so, dass wir kein Personal mehr haben“, sagt Siro Lazzarini, der das Restaurant in der Gärtnerstraße gemeinsam mit seiner Tochter Lisa betreibt. Alle Mitarbeiter, die man vor der Pandemie beschäftigt habe, hätten während der Schließung neue Arbeit gefunden. Neue Bedienungen hat Lazzarini nach eigenen Angaben noch nicht in Aussicht: „Wir suchen immer noch nach Kellnern und Fahrern, aber es hat sich noch niemand gemeldet.“

„Leute wollen raus und nicht mehr nur allein zu Hause essen“

Das mache die Situation für das Restaurant zunehmend schwerer, nachdem man die Krise verhältnismäßig gut überstanden habe, wie Lazzarini erzählt: „Die Liefer- und Abholangebote wurden sehr gut angenommen, als die Restaurants noch geschlossen waren. Jetzt wollen die Leute raus und nicht mehr nur allein zu Hause essen.“ Immerhin habe er die angekündigten Hilfszahlungen alle erhalten und das auch weitestgehend pünktlich.

Lazzarini betont, dass andere Restaurants in der Stadt ähnliche Probleme hätten: „Es geht seit Corona den meisten so, überall fehlt Personal. Viele können das aber mit familiären Lösungen auffangen.“ Wann das „Da Siro“ seinen Gastraum wieder öffnet, sei noch nicht absehbar. „Sobald wir Bedienungen gefunden haben, öffnen wir so schnell wie möglich. Vorher hat das keinen Sinn“, erklärt der Gastronom im Gespräch mit der RHEINPFALZ.