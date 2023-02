Mehr als 500 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes aus Pirmasens, Zweibrücken und der Südwestpfalz folgten am Dienstag dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi und demonstrierten in Pirmasens. In Pirmasens blieben Kindergärten geschlossen, die Stadtbusse fuhren nicht. In Zweibrücken blieben Kindergärten geschlossen.

Die Stadt Pirmasens rechnet damit, dass ihr bis Ende des Jahres 250 Asylbewerber zugewiesen werden. Sie sieht sich vor hohen integrativen Herausforderungen. In Zweibrücken arbeiten die Behörden bereits am Limit. Der Kreis Südwestpfalz erwartet im ersten Quartal mehr als 240 Asylbewerber. Obwohl der Wohnraum knapp ist, sind keine Notunterkünfte geplant.

In Dahn rumort es im Stadtrat. Das hat jetzt zu einem Stühlerücken geführt. Eine Wählergruppe verliert dadurch sogar ihren Fraktionsstatus.

Dass die Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde Rodalben mehr Geld bekommen sollen, ist unstrittig. Der Verbandsgemeinderat kam trotzdem nicht zu einer Entscheidung, weil er sich in Details verzettelte.

Ein Saarländer auf Irrwegen sorgt in der Zweibrücker Fußgängerzone für einen skurrilen Unfall und für Spott.

Bei einem Unfall auf der L700 bei Hornbach wurde ein Senior schwer verletzt, einen Schutzengel hatte er aber trotzdem.