Selbst ist der Bürger im Gemeinschaftsgarten an der Kaffeetreppe. Zehn Interessierte kamen zum Start des Projekts. Aber was macht die Berliner Humboldt-Universität dort?

Der Gemeinschaftsgarten an der Kaffeetreppe ist Teil eines Forschungsprojektes mit mehr als 40 solcher Gärten, die über ganz Deutschland verteilt sind. Die Bürger – es müssen nicht direkte Anwohner sein – sollen die kleinen Gärten gemeinsam bewirtschaften und über das Gärtnern positive Erfahrungen, beispielsweise für ihre Gesundheit, machen.

Das will die Mannheimer Universitätsklinik im Rahmen des Forschungsprojektes messen. Wer von den Teilnehmern will, kann ein Bewegungsmessgerät bekommen. Dieses misst, wie sich die Anzahl der Bewegungen des Betreffenden durch das Projekt erhöht – oder eben nicht. Außerdem werden bei Freiwilligen Haarproben genommen. Vor und nach dem Projekt soll anhand der Proben das Stresshormon Cortisol gemessen werden. Wer jedoch einfach nur gärtnern will, ohne Daten für die Forscher zu liefern, darf das auch.

100 Quadratmeter Garten an der Kaffeetreppe

So stand beim ersten Workshop am Freitag die Einrichtung des gemeinsamen Gartens auf der Tagesordnung. Die Fläche an der Kaffeetreppe ist nicht sehr groß. „Es ist immer besser, erstmal klein anzufangen“, meinte Ina Säumel von der Humboldt-Universität, die schon viele dieser Bürgergärten im Rahmen des Projekts betreut hat. Von Pirmasens habe die Uni schon länger gehört. Die Stadt sei schließlich eine der ersten mit dem Konzept der Essbaren Stadt gewesen, erzählt die promovierte Ökologin, die normalerweise zu „Multifunktionalen Landschaften“ forscht.

In Pirmasens ging es am Freitag um handfeste Ideen für 100 Quadratmeter an der Kaffeetreppe, die zu einem Mustergärtchen für die Stadt werden sollen. Da will Monika Merk aus der Alleestraße anpacken. „Ich will, dass Pirmasens schöner wird“, begründet sie ihre Teilnahme zusammen mit ihrer Mutter, die noch den kleinen Hund mitgebracht hat. Monika Merk hat keinen eigenen Garten und auch keinen Balkon, da biete sich der Gemeinschaftsgarten an, um ein bisschen eigenes Gemüse anzupflanzen und auch viele Blumen. Gleich zum Weg hin wünscht sich Merk einen Blumenstreifen, damit es schon von außen schön anzusehen ist.

Hochbeete für ältere Semester

Andere Teilnehmerinnen, es sind neun Frauen und nur ein schweigsamer Mann, wollen wilden Wein, um eine schattige Laube zu bauen. Eine Landschaftsarchitektin warnt aber vor dem wilden Wein, der zu stark wuchere. Echter Wein sei da besser. Und so dreht sich die Diskussion um die vielen Vorschläge von Efeu über stachellose Brombeeren oder Kapuzinerkresse bis zu Aroniabeeren, die den Zaun überwuchern könnten.

Hochbeete sollen das Gärtnern für ältere Semester erleichtern, sagt Carolin Fickinger vom Landschaftsbüro Juca aus Berlin, das als Kooperationspartner mit dabei ist. Eine Kräuterspirale wünschte sich Vanessa Weisbrod, die ebenfalls mitgärtnern will. Die Hochbeete sollen sich die Kollektivgärtner selber bauen, sagt Säumel und verweist auf einfache Bauanleitungen, die mitgeliefert werden. An den Hochbeeten könnten sogar noch Sitzflächen angebracht werden, womit auch der entspannende und meditative Aspekt des Gärtnerns gleich mitbedacht wäre. Drei Obstbäume rund um den Garten sollen das Pflanzenensemble komplettieren. Besondere Pflanzen könnten über die anderen Gemeinschaftsgärten getauscht werden. Laut Säumel stünden alle Projektgärten im Austausch miteinander.

Das Gartenbauamt hat zwar einen Wasseranschluss für den Garten vorgesehen. Säumel würde jedoch Regenwasser von den riesigen Dachflächen des Alten Rathauses bevorzugen. Dort könnte einfach eine Regentonne angebracht werden, erklärt Fickinger. André Jankwitz, Leiter des Gartenbauamtes, ist skeptisch, ob das bei der Stadtverwaltung Pirmasens durchgesetzt werden kann. Aber vielleicht lässt sich die Verwaltung vom Elan der frisch gebackenen Hobbygärtner mitreißen. Die hatten am Freitagnachmittag auf jeden Fall jede Menge Spaß beim gemeinsamen Planen.