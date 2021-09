Der FC Fehrbach geht ohne mehrere Stammkräfte, aber mit einem Positiverlebnis im Gepäck in das Fußball-Landesliga-Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten, den TSC Zweibrücken.

Am vergangenen Sonntag holte der FCF im zweiten Saisonspiel den ersten Punkt. Das 2:2 bei den Sportfreunden Bundenthal war ein Achtungserfolg. „Wir waren in der Halbzeit 0:2 hinten und klar das unterlegene Team. Dann kam eine super Reaktion. Der Punkt gegen eine gute Mannschaft war sehr gut für die Moral“, sagte Fehrbachs Spielleiter Christoffer Lorett. Der Linksfuß laboriert noch an einem Bänderriss am rechten Knöchel, den er sich beim Pokalspiel in Stambach zugezogen hatte. In Bundenthal ging er für die letzten Minuten auf den Rasen. Lorett: „Viel Sinn macht das eigentlich nicht.“

Bei der Partie in Bundenthal verdrehte sich Marcel Schäfer das Knie und fällt daher gegen den TSC aus. Das gilt auch für Yannick Bauer, der sich ebenfalls in Stambach einen Muskelfaserriss zuzog. Loretts Bruder Jonas ist noch gesperrt, Sturmtank Lukas Hoffmann weilt noch in Urlaub. „Wir wollen gut stehen und auf unsere Chance lauern. Wir sind absoluter Außenseiter“, betonte Lorett. Der TSC, der gerade mit 3:1 in Hauenstein gewann, werde mit dem SV Hermersberg die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen und sich in der Aufstiegsrunde auch gegen die anderen Gegner behaupten, schätzt Lorett.

Übrigens: TSC-Trainer Peter Rubeck war mal der Coach von Fehrbachs Spielertrainer Jochen Ellermann, als dieser für den SVN Zweibrücken in der Oberliga spielte.