Am Freitag um 19 Uhr empfängt der FK Pirmasens die Elf von Borussia Neunkirchen im Stadion Spesbach. Als ob das nicht schon reicht, um Nostalgiker in Ektase zu versetzen, reist am Montag der 1. FC Kaiserslautern mit dem Zweitliga-Kader zum Framas-Stadion. Für FKP-Coach Daniel Paulus Grund zur Freude, aber nicht der Saisonhöhepunkt.

Attraktiver kann eine Vorbereitung auf eine neue Runde kaum beginnen. Für Fußball-Oberligist FK Pirmasens