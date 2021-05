Seit Wochen gibt es Kritik an der Praxis der Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz durch das Robert-Koch-Institut (RKI). Wenn es nun am 1. Juni eine Videokonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dem Parlamentarischen Staatssekretär Thomas Gebhardt, Vertretern aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern sowie Landräten weiterer betroffener Kreise gibt, wird die Südwestpfalz nicht vertreten sein. Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz erklärten übereinstimmend auf RHEINPFALZ-Nachfrage, man sei „nicht in vergleichbarem Ausmaß“ wie die anderen Kommunen betroffen, entsprechend nähmen der Oberbürgermeister beziehungsweise die Landrätin nicht an der Konferenz teil.

Gravierende Verzerrung im Landkreis Kaiserslautern

Hintergrund ist, dass das RKI bei der Bemessung der Inzidenz die gemeldeten Infektionen der hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mitzählt. Bei den Einwohnerzahlen werden sie aber nicht berücksichtigt. Die daraus resultierenden Verzerrungen, die unter anderem Landrat Ralf Leßmeister immer wieder kritisierte, führten dazu, dass beispielsweise im Kreis Kaiserslautern zuletzt weiter die Maßnahmen der Bundesnotbremse galten, da die Inzidenz laut RKI über 100 lag. Unter Berücksichtigung der US-Streitkräfte bei der Bevölkerungszahl hätte sie aber darunter gelegen. Fünf Bürger, darunter Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler, haben gegen die aus ihrer Sicht fehlerhafte Berechnung der Inzidenz Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht.