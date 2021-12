Im Internet kursiert ein Video. Es zeigt einen Polizeieinsatz am Rande des Pirmasenser „Spaziergangs“ am Montag. Der Clip wurde schon über 10.000 Mal angeschaut. Eine Augenzeugin schildert der RHEINPFALZ, dass Polizisten „bewusst“ einen jungen Mann aus einer Menge gezogen hätte. Weil der seine Personalien nicht rausrücken will, landet er flugs am Boden. Es kommt zum Handgemenge mit zwei Polizisten. Andere „Spaziergänger“ wollen dazwischen gehen. Die Augenzeugin berichtet, dass die Polizei Pfefferspray zückt. Der junge Mann habe nichts gemacht. „Der Polizist war auf Rabatz aus“, sagt die Frau.

Die Polizei stellt den Vorfall folgendermaßen dar: Die Beamten sprachen den Mann an, weil er ohne Maske unterwegs gewesen sei. Weil er auch keine aufziehen wollte, sollte seine Identität festgestellt werden. Da er sich nicht ausweisen wollte, kündigten die Beamten an, ihn nach Ausweispapieren zu durchsuchen. Daraufhin habe der Beschuldigte die Einsatzkräfte angegriffen. Die Polizisten hätten ihn zu Boden gebracht, um ihn nach Ausweispapieren durchsuchen zu können. Auf Nachfrage räumt das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern ein, dass der junge Mann geflohen sei, weil ein Passant die Beamten weggestoßen habe. Die Identität des Passanten sei festgestellt worden. Ihn und den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Auch sonst lässt der Einsatz der Ordnungskräfte beim Pirmasenser „Spaziergang“ viele Fragen offen. Was ist da bloß alles schiefgelaufen?