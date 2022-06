Nach dem Abstieg in die Oberliga startete der FK Pirmasens am Montagabend in die Sommervorbereitung. Mit dabei waren unter anderem die Neuzugänge Moritz Theobald und Florian Barth. Für Trainer Martin Gries war es die erste Einheit als FKP-Coach. Im Videointerview erzählt er von den ersten Eindrücken, die er von seiner Mannschaft hat, den stärksten Konkurrenten in der Oberliga und gibt einen Ausblick auf die Saison.