In Pirmasens soll es bald Kameraüberwachung an einem öffentlichen Platz geben. Ein entsprechendes Pilotprojekt ist in Vorbereitung.

Die Sicherheitslage am und um den Exerzierplatz sorgt in Pirmasens schon länger für Gesprächsstoff. Die Polizei hat darauf mit unterschiedlichen Maßnahmen reagiert, nun will die Stadt den Platz mit Kameras überwachen lassen. Ein Mittel, das politisch umstritten ist – nicht zuletzt, weil die Meinungen darüber auseinandergehen, wie wirksam solche Überwachungen sind. Nun hat das rheinland-pfälzische Innenministerium angekündigt, dass sich Innenminister Michael Ebling (SPD) wenige Tage vor der Landtagswahl auf den Weg nach Pirmasens macht.

Im Rahmen des Vorhabens „Urbane Sicherheit“ befasst sich das Innenministerium gemeinsam mit Kommunen und Polizei mit Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum. Neben städtebaulichen und kriminalpräventiven Ansätzen werden auch rechtliche Möglichkeiten der kommunalen Videoüberwachung geprüft. Die Stadt Pirmasens beteiligt sich an dem Modellprojekt „Urbane Sicherheit“ und habe Interesse an einem Pilotprojekt zur kommunalen Videoüberwachung bekundet, teilt das Innenministerium mit.

Geplant sei unter anderem der Einsatz von Kameras am Exerzierplatz, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Innenminister Ebling will sich gemeinsam mit Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sowie Vertretern von Stadtverwaltung und Polizei am Dienstag vor Ort über die Planungen informieren.