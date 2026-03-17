Am Dienstagmittag war der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) zu Besuch in Pirmasens. Warum er für eine Videoüberwachung auf dem Exerzierplatz ist.

Die Wolken über dem Pirmasenser Exerzierplatz hängen tief. Einige Reporter, Kamerateams und ein paar interessierte Bürger tummeln sich auf dem sonst menschenleeren Stadtplatz. Der Anlass: Am Dienstagmittag empfing der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) den rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling (SPD) in der Siebenhügelstadt. Ihr gemeinsames Anliegen: Im Zuge eines kommunalen Pilotprojekts soll der Exerzierplatz künftig videoüberwacht werden – und das noch in diesem Jahr.

„Wir nehmen die Schutzbelange der Bürger ernst“

„Öffentliche Plätze sollen Orte sein, an denen man sich wohlfühlt und gerne trifft“, sagte Innenminister Ebling bei seinem Besuch. Um dies zu gewährleisten, müsse man alle verfügbaren Maßnahmen in Betracht ziehen – auch solche, die bislang ungenutzt geblieben seien. „Videoüberwachung ist ein vieldiskutiertes Thema“, so Ebling. Die Überwachung öffentlicher Räume in Deutschland sei nicht leicht umzusetzen, doch: „Wir nehmen die Schutzbelange der Bürger ernst – wo sich Menschen beunruhigt fühlen, müssen wir agieren.“

Der Oberbürgermeister (links) nimmt den Innenminister in Empfang. Foto: Alexander Volk

Es gehe nicht darum, die Bevölkerung zu überwachen, sondern vielmehr darum, ein präventives Signal für mehr Sicherheit zu setzen. „Videoüberwachung ist in erster Linie eine abschreckende Maßnahme“, betonte der Innenminister. Beim Thema Datenschutz arbeite man eng mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz, Dieter Kugelmann, zusammen. Vor der Umsetzung und während des Projekts seien zudem wiederholt Bürgerbefragungen geplant, um Meinungen und Anregungen der Bevölkerung einzubinden.

Problemplatz in der Stadtmitte

Seit Längerem steht der Exerzierplatz im Fokus von Sicherheitsdiskussionen. Immer wieder kommt es dort zu Auseinandersetzungen und anderen Delikten. Die Polizei ist bereits seit einiger Zeit mit verstärkter Präsenz vor Ort. „Ich bekomme die Rückmeldung aus der Bevölkerung, dass sich die Menschen auf dem Exerzierplatz unsicher fühlen“, sagte Oberbürgermeister Zwick. Pirmasens sei zwar eine sichere Stadt, doch das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger nehme zunehmend ab.

Markus Zwick (rechts) zeigt Michael Ebling den Exerzierplatz in Pirmasens. Foto: Alexander Volk

Die Idee zur Videoüberwachung entstand aus diesen Sicherheitsbedenken. „Die Videoüberwachung soll das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken – ist aber kein Allheilmittel“, betonte Zwick. Sie stelle nur eine von mehreren Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Stadtgebiet dar, unter anderem ergänzt durch die Polizeipräsenz und die Arbeitsgruppe Exerzierplatz.

„Mutiger Schritt“ – Umsetzung offen

Das Projekt soll im Kontext des Netzwerks „Urbane Sicherheit“ auf kommunaler Ebene umgesetzt werden – mit finanzieller Unterstützung des Landes. Innenminister Ebling ließ jedoch offen, in welchem Umfang eine Förderung durch das Land erfolgen könnte. Das Ministerium arbeitet innerhalb des Netzwerks gemeinsam mit Kommunen und der Polizei an Konzepten zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit. „Pirmasens ist ein engagiertes Mitglied in diesem Netzwerk“, sagte Ebling, das Interesse am Pilotprojekt sei von Seiten der Stadt ausgegangen.

Ebling bezeichnete den Vorstoß als einen „mutigen Schritt“, der anderen Kommunen als Vorbild dienen könnte. „Wir wollen an dem Projekt lernen und es dann auf andere Städte in Rheinland-Pfalz übertragen“, so der Innenminister. An der Umsetzung seien neben der Polizei auch Experten aus dem Bereich Städtebau beteiligt – „Praktiker“, wie Oberbürgermeister Zwick betonte.

Der Leiter des Pirmasenser Ordnungsamts, Steffen Schmitt, habe bereits eine Konzeption erarbeitet. Doch wo genau die Kameras künftig installiert werden und welche Bereiche sie überwachen sollen, konnten weder Zwick noch Ebling zum Zeitpunkt des Besuchs konkret sagen.