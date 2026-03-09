Die Pirmasenser Volkshochschule bietet eine Zeitreise in die 1920er Jahre. Im Gespräch mit Christiane Magin verrät Referent Frederic Krämer, warum die Epoche so prägend ist.

Herr Krämer, die 1920er, was bedeuten die für Sie?

Es ist eine Zeit der Experimente, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Mit demokratischen Strukturen und einem Gefühl des Durchatmens. Frauen definieren sich neu, der Rundfunk entsteht, wodurch sich auch die Kommunikation ändert.

Wie spiegelt sich das in der Kunstwelt wider?

Im Theater blüht das Varieté und das Kino etabliert sich immer mehr, sogar mit ersten Farbexperimenten. Die Zeit kennzeichnet den Weg heraus aus dem Expressionismus. Das Ungegenständliche wird freigesetzt und in der Architektur gibt es ganz neue Ansätze.

Die wären?

Licht, Luft, Raum. 1919 wurde die Bewegung des Bauhauses gegründet. Aber nicht nur. Es beginnt mit der Kunstbewegung „Arts and Crafts“ in England, in Deutschland, es gibt den Jugendstil, den Münchner Werkbund und das Bauhaus.

Was eint diese Stile?

Dass man nicht mehr auf historische Vorbilder zurückgreift, sondern Neues schaffen will. Im Grunde werden damals Werte etabliert, die wir heute für selbstverständlich halten.

Was bedeutet das in der Architektur?

Es wurde ein großes Bauvolumen umgesetzt, ein Wohnungsbau ohne Ornament, der sachgemäß und menschengerecht gedacht war. Man gelang nicht mehr über die schöne Fassade nach Innen, sondern umgekehrt. Wichtig war fortan die Funktionalität in nüchternem Bau.

Sieht man Spuren davon in Pirmasens?

Mir fallen nur zwei Orte ein: das Stadtbad und die Streckbrücke. Früher kam noch die Zeppelinbrücke dazu.

Von welchen Architekten sprechen wir da?

Von August Härter, Stadtbaurat und Architekt in der Pirmasenser Bauabteilung, ist nicht nur das Stadtbad, sondern auch die Husterhöhschule und die gesamte Horeb-Südbebauung. Damit meine ich die Häuser rund um den Darmstädter Platz. Mit Paul Bonatz, dem Architekten der Streckbrücke, haben wir sogar einen richtig großen Namen vor Ort, der unter anderem den Stuttgarter Bahnhof gebaut hat.

Sprechen wir von reinem Bauhaus?

In Pirmasens gibt es kein einziges Bauhaus-Bauwerk, weil keiner der Architekten Lehrer oder Schüler am Bauhaus in Weimar, später in Dessau, war. Das wäre die Bedingung, die hier nicht erfüllt ist. Für Pirmasens spreche ich vom Neuen Bauen, weil es Bauwerke gibt, die den Geist des Bauhauses sehr wohl atmen, weil sie von Architekten entworfen wurden, die damals mitbekommen haben, was dem Zeitgeist entsprach.

Welche Gebäude gehören noch dazu?

Die Landwirtschafts- sowie die Schuhfachschule, aber auch die Wohnanlagen auf dem Schachen und dem Sommerwald, die die Idee der Gartenstadtbewegung umsetzt. Der Bau der Sommerwald-Siedlung ist übrigens in fünf Wandmalereien in der Husterhöhschule dokumentiert, allerdings bereits mit völkischem Unterton. Die Nazis haben versucht, dieses Gebäude als eine ihrer Schöpfungen zu vereinnahmen.

Hätten Sie auch das Stadtbad in den achtziger Jahren als Plub-Freizeitbad umgestaltet?

Die äußere Kubatur wurde ja glücklicherweise erhalten, quaderhafte Strukturen, die geschickt gruppiert sind. Der Badekubus, der Kubus des Uhrenturms, den es übrigens nur deswegen gibt, weil das Bad einen eigenen Wasserturm hatte, und der Kubus des Eingangsbereiches, sind formschön ineinander verschachtelt.

Funktionalität gegen architektonisches Zeugnis?

Das Einbeckenbad war einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Schwimmhalle mit Galerie war zugegebenermaßen schön, aber jetzt haben wir ein Bad, das einen Schwimm- und Badebetrieb gleichzeitig ermöglicht. Ich bin froh, dass man sich nicht für eine kompletten Neubau entschieden hat, sondern der Neubau an das bisherige Stadtbad angesetzt wurde.

Was gefällt Ihnen besonders am Bauhaus?

Die großen Fensterflächen und eine nüchterne Kubatur. Und weil es um die Frage geht: Wie gruppiere oder rhythmisiere ich Volumina? Die Blickwinkel, die sich daraus ergeben, faszinieren mich.

Die Pirmasenser Schuhfabriken vereinen beides: schmucke Fassaden und Zweckbau.

Ja, egal, ob Kopp, Rheinberger oder Neuffer: hinter der schönen Fassade der Fabriken sind immer Betondecken und Stützen. Eine flexible Architektur im Grunde, die sich bei der Umnutzung als nützlich erwiesen hat.

Fänden Sie es gut, diese Architektur in Pirmasens kenntlich zu machen?

Mit einer Broschüre vielleicht. Wir haben auch noch die ehemalige Hauptpost von Heinrich Müller, die Rheinberger-Siedlung auf dem Schachen, einzelne Villen in der Hohenzollernstraße, den Neuffer-Pavillon im Neufferpark und die Koppsche Villa an der Ecke Gefällerweg/Strobelallee.

Der Vortrag „Neues Bauen – Architektur und Stadtplanung der 1920er Jahre in Pirmasens“ von Frederic Krämer findet am Mittwoch, 11. März, ab 18.30 Uhr im Pirmasenser Carolinensaal statt. Krämer geht dabei auch darauf ein, wo es in Pirmasens noch architektonische Spuren der 1920er gibt.Der Eintritt ist frei.



