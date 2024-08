46 neue Kurse und Veranstaltungen umfasst das Programm der Volkshochschule (VHS) für das Herbstsemester, das am 26. August startet. 26 Kursleiter, Dozenten und Referenten geben ihr Debüt, informiert VHS-Leiter Stanislaw Bayer.

Traditionell findet anlässlich des Semesterbeginns ein Eröffnungskonzert statt, zu dem die VHS am 30. August um 18 Uhr ins Forum Alte Post einlädt. Das Orchester Pirmasens unter der Leitung von Holger Vehling und Ralf Splittgerber wird gemeinsam mit dem VHS-Chor „Taktvoll“ unter Leitung von Edith Burkhard dieses musikalische Abendprogramm gestalten.

Erstmals ging das gedruckte Programm der VHS zum Frühjahrssemester 2024 in einem neu gestalteten Format an den Start. Bayer berichtete, dass es daraufhin ein „sehr positives Feedback“ gegeben habe, „was uns als Team auch sehr gefreut hat“. Das habe sich dann auch in den Zahlen ausgedrückt: 1166 Gäste besuchten im Frühjahrssemester die Kurse und Veranstaltungen. „Wenn wir das letzte Vor-Corona-Jahr nehmen, da waren es im gesamten Jahr 1580. Klar, im Herbstsemester werden es nicht nochmals 1000 Teilnehmer, weil viele Leute die Kurse auch wiederbesuchen. Aber insgesamt gesehen sprechen wir von sehr stabilen und zuversichtlich stimmenden Zahlen. Das zeigt uns, dass unser Angebot auch gerne angenommen wird“, freut sich Bayer.

Schwerpunktthema Pfälzerwald

Es habe sich auch die Quote der Kurse im Verhältnis von ausgefallenen zu den zum Semesterbeginn geplanten Kursen verbessert. Zur Erläuterung: Ab 2023 werden nur tatsächlich durchgeführte Kurse statistisch erfasst; in der Vergangenheit wurden alle geplanten Kurse berücksichtigt. Zum Beispiel waren 309 Lehrgänge im Jahr 2019 geplant, allerdings seien nicht alle durchgeführt worden. „Für das Frühjahrssemester 2024 konnten wir diese Quote verbessern“, sagte Bayer. „85 Prozent der angebotenen Kurse fanden auch tatsächlich statt. Das ist auch eine sehr positive Entwicklung.“

Das Schwerpunktthema des Herbstsemesters widmet sich dem Pfälzerwald. Dieses Thema wurde ausgewählt, nachdem das Frühjahrssemester eher technisch geprägt war mit Themen wie Künstliche Intelligenz, Soziale Medien und Fake News. „Im Team haben wir uns überlegt, wofür sich die Menschen interessieren könnten. Ich finde, dass der Pfälzerwald ein interessantes Herbstthema ist“, erklärte Bayer. Dabei gehe es nicht unbedingt um das Umarmen von Bäumen, sondern um weniger gängige Bereiche. So wird ein Ökologe über die Pilze im Pfälzerwald sprechen, und es gibt Verknüpfungen zu aktuellen Themen sowie zur Geschichte der Pfalz als Aus- und Einwanderungsland. Zur Einstimmung auf das Themenfeld Pfälzerwald werden im Flur des Erdgeschosses der VHS Fotos der Landschaftsfotografen Katrin Kadel und Michael Lauer ausgestellt. Schon jetzt „lädt auch das Titelbild der neuen VHS-Broschüre dazu ein, unsere beeindruckende Heimat in all ihren Facetten kennenzulernen“, sagt Bayer.