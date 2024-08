Dem Pfälzerwald hat die Volkshochschule (VHS) das Herbstsemester 2024 gewidmet. Dezernent Denis Clauer und VHS-Leiter Stanislaw Bayer versprechen viele Themen rund um eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands. Semesterbeginn ist am 26. August.

„Ich bin mir sicher, dass die Hörer durch unsere Vortragsreihe neue Inhalte bei diesem Thema finden“, sagt Bayer. „Zum Beispiel bieten wir einen Vortrag über die faszinierende Welt der Pilze im Pfälzerwald an. Und wir beschäftigen uns mit dem Pfälzerwald als Quelle für ein gesundes Leben.“ Die Geschichte der Pfalz als Ein- und Auswanderungsland und die Wurzeln des Pfälzer Dialektes sind weitere Themen. Durch „kleine Geschichten“, die auf eine literarische Art zu mehr Achtsamkeit für die Natur im Pfälzerwald animieren sollen, wird die Vortragsreihe abgerundet. Entsprechend dem Schwerpunktthema geht es bei den zwei VHS-Exkursionen entlang des Pfälzerwaldes um einen Besuch des Hambacher Schlosses und eine Salinen-Führung in Bad Dürkheim.

Neue Rubrik „vhs.wissen live“

Dieses digitale Wissenschaftsprogramm bietet ein breites Spektrum an Online-Vorträgen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Laut Bayer werden die Vorträge von national und international renommierten Experten gehalten und in Echtzeit übertragen. Dadurch haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Die Teilnahme an den Online-Vorträgen ist kostenlos.

Kultur, Kunst, Gestaltung

In dieser Rubrik wird ein stark nachgefragtes Kursangebot präsentiert, das sich von Mal-Kursen über den Literaturkreis und die Schreibwerkstatt bis hin zur nachhaltigen Kunst und Nähkursen erstreckt. Außerdem weist der VHS-Leiter auf zwei neue Kurse hin: Die Teilnehmer können in einem Workshop „Studiofotografie“ lernen, selbst qualitativ hochwertige Porträts aufzunehmen. Oder sie fertigen im Workshop „Holzhandwerk“ eigene Schneidebretter aus dem Pfälzerwald-Holz an.

Literatur im Gespräch

In Zusammenarbeit mit der VR-Bank Südwestpfalz wird ein Buch der Autorin Gabrielle C. J. Couillez präsentiert, die im Pfälzerwald lebt und schreibt. Mit ihrem biografischen Roman „Der Poet mit dem gebrochenen Flügel“ über das Leben von Antoine de Saint-Exupéry erinnert Couillez an den 80. Todestag des weltbekannten Autors.

IT, Medien, Beruf

Auch im Herbstsemester bietet die VHS eine offene und kostenfreie Sprechstunde zum „Digitalen Alltag“ an. Den Bürgern stehen Ansprechpartner für allgemeine Fragen rund um den digitalen Alltag kostenfrei zur Verfügung. Gefördert wird dieses Projekt vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Die Themen reichen von Microsoft Office über Smartphone-Nutzung und ChatGPT-Anwendung bis zur Jobsuche mit LinkedIn.

Sprachen

Gleich in den ersten Semesterwochen beginnen zahlreiche Sprachkurse. Neben Deutsch als Zweitsprachen stehen Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Griechisch zur Auswahl.

Anmeldung

Anmeldungen können ab sofort über die Webseite www.vhs-pirmasens.de oder mit einer Anmeldekarte eingereicht werden.