Am Dienstag, 2. Juni, stehen Oberbürgermeister Markus Zwick, Bürgermeister Michael Maas und Beigeordneter Denis Clauer im Rahmen einer Telefonsprechstunde Bürgern Rede und Antwort. „Mir und meinen beiden Kollegen ist es eine Herzensangelegenheit, dass wir mit den Menschen aus unserer Stadt reden und ihnen aufmerksam zuhören“, sagt OB Zwick. Die Pirmasenser haben am Dienstag zwischen 15.30 und 17 Uhr die Möglichkeit, jeweils einem der drei Kommunalpolitiker Fragen zu stellen, persönliche Sorgen und Nöte zu schildern oder spezielle Anliegen mit auf den Weg zu geben, die in direktem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Die zentrale Telefonnummer lautet 06331/84-2021 und ist 90 Minuten lang geschaltet.