Den Ausweis digital beantragen, eine Geburtsurkunde sich zuschicken lassen oder das Auto ummelden: Es gibt viele Möglichkeiten, wie Bürger ohne einen Behördengang Verwaltungsangelegenheiten erledigen könnten. Bis Ende des Jahres sollten 540 solcher Verwaltungsakte digital möglich sein, so wollte es das Bundesinnenministerium. Die Stadtverwaltung schafft fünf davon.

Die CDU wollte im Stadtrat wissen, wie viele Leistungen der Verwaltung zum Stichtag 31. Dezember verfügbar sein werden. Gleichzeitig wurde Florian Dreyfus (CDU) auch um Auskunft gebeten, was die Stadt in Sachen Cybersicherheit bietet, um zu vermeiden, dass die Digitalisierung zum Einfallstor für internationale Verbrecherbanden wird.

Die Bundesregierung hat dazu ein „Onlinezugangsgesetz“ erlassen und in dem geregelt, dass fast 600 Verwaltungsleistungen möglichst bis 31. Dezember online verfügbar sein sollten. Das Maximalziel wurde laut Jörg Ehrgott, dem in der Stadtverwaltung für Digitalisierung zuständigen Sachbearbeiter, im Mai auf 36 Leistungen eingegrenzt. Aber auch dieses Ziel sei noch in weiter Ferne, so Ehrgott. Aktuell sei nur eine Handvoll an Leistungen verfügbar. Das wären beispielsweise Vorgänge rund um die Kfz-Zulassung, Bafög-Anträge, das Personenstandswesen wie Geburtsurkunden, Einwohnermeldeamt mit diversen Dienstleistungen sowie die Antragstellung von Hartz-IV. Außerdem könnten Untersuchungsberechtigungsscheine heruntergeladen werden oder auch Unterlagen für einen Unterhaltsvorschuss oder Anträge für Schülerbeförderung und Wohngeld. Dazu kommen 79 Anträge an die Verwaltung, die als PDF-Dokument heruntergeladen werden könnten. Gerade letzteres wertet Dreyfus als kontraproduktiv, da die Anträge dann von der Verwaltung wieder eingescannt werden müssten, um sie weiter zu bearbeiten. Sinn der Digitalisierung sei gerade jedoch die Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen und mehr Bürgerfreundlichkeit.

Infos zur Cybersicherheit nur im nicht-öffentlichen Teil

Warum die Verwaltung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes so schwächelt, begründete Ehrgott mit der aufwändigen Installation der ganzen EDV-Prozesse. Aktuell sei die Verwaltung aber schon auf dem Stand, dass die Strukturen entsprechend aufgebaut seien, um für die Digitalisierung der Leistungen bereit zu sein.

Zu den Vorkehrungen zur Abwehr von Angriffen auf die Computerinfrastruktur der Verwaltung wollte Oberbürgermeister Markus Zwick in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats keine Auskunft geben, um nicht dadurch Kriminelle und Spione über eventuelle Schwachstellen der Verwaltung zu informieren.

Linke sehen durch Experten-Zuschaltung politische Debatte gefährdet

Der CDU-Antrag zur digitalen Zuschaltung von Experten in Ratssitzungen wurde bei drei Nein-Stimmen aus der Fraktion Linke/Partei angenommen. Dreyfus hatte bemängelt, dass Experten oft lange Wege auf sich nähmen und vielleicht sogar noch in Pirmasens übernachten müssten, nur um dann zehn Minuten lang im Stadtrat zu sprechen. Das könnte auch über eine digitale Zuschaltung erledigt werden, die laut OB Zwick technisch kein Problem sei. Die Linke lehnte dies ab, da dies keine echte politische Debatte zulasse, wenn bestimmte Sitzungsteilnehmer nur digital zugeschaltet würden.