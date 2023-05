Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Prozess gegen zwei frühere Kassierer der heutigen VR-Bank Südwestpfalz soll am Donnerstag ein Kollege der beiden aussagen: der Mann, der am 26. Februar 2018 entdeckte, dass im Tresor in der Pirmasenser Alleestraße weitaus weniger Geld lagerte als bis dahin angenommen.

Besagter Kassierer wurde damals von einem der Angeklagten eingearbeitet, der zwei Tage später in Ruhestand gehen sollte. Der heute 69-jährige Angeklagte kehrte am 26. Februar nicht aus der