Eine sechsköpfige Gruppe hat am Montag in Pirmasens einen 30-Jährigen ausgeraubt. Laut Polizei handelte es sich dabei um „arabisch aussehende“ Menschen. Gegen 14 Uhr wollte der Pirmasenser die Gruppe an der Ecke Simter-/Bitscher-/Landauer Straße passieren. Allerdings habe ihn dabei einer der Männer am Arm festgehalten und „in hochdeutsch mit arabischem Akzent“ Geld gefordert. Ein zweiter habe ihn dann mit einem Messer bedroht. Der 30-Jährige habe sich jedoch losreißen können. Er flüchtete über die Landauer Straße am Wallhalla-Kino vorbei und versteckte sich in einem Gebüsch vor dem Eingang der Festhalle. Die Gruppe gab die Verfolgung auf, kam aber kurz darauf mit einem blauen Mercedes, eventuell einer C-Klasse, auf den Parkplatz über die Volksgartenstraße aufgefahren.

Die Gruppe stieg aus und hielt kurz Ausschau nach dem Geflohenen, während dieser aus seinem Versteck heraus die Polizei alarmierte. Als die Polizei kurz darauf eintraf, war der Mercedes mit den Männern verschwunden. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Täter zwischen 30 und 35 Jahren

Bei den Tätern soll es sich um sechs Männer zwischen 30 und 35 Jahren mit nordafrikanischem/arabischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Alle hatten laut einer Polizeimitteilung moderne, seitlich rasierte Frisuren und mehr oder weniger lange Vollbärte. Einer der Männer soll eine auffällige, rote Umhängetasche bei sich getragen haben.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles. Insbesondere die Beobachtungen eines circa 60-jährigen Mannes, der die Szenerie auf dem Festhallen-Parkplatz von einer Bank aus beobachtet haben soll, interessieren die Ermittler. Dieser Mann hatte graue, mittellange Haare und trug eine braune Hose mit einem weiß-blau karierten Hemd. Zeugen werden gebeten, die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de zu kontaktieren.